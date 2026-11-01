logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak Đoković se oglasio o padu nadstrešnice u Novom Sadu

Novak Đoković se oglasio o padu nadstrešnice u Novom Sadu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković se oglasio na društvenim mrežama povodom pada nadstrešnice u Novom Sadu i komemorativnog skupa.

Novak djokovic objava o padu nadstresnice u novom sadu Izvor: Pascal von Büren / imago sportfotodienst / Profimedia

Novak Đoković se oglasio povodom pada nastrešnice na Željezničkoj stanici u kom je 1. novembra 2024. godine poginulo 16 ljudi. Na društvenim mrežama je imao objavu tim povodom.

Postavio je objavu sa stranice "Studenti u blokadi" o Prvom novembru i tragediji koja se dogodila u Novom Sadu. Nije napisao ništa, osim tri ruke koje se mole kao poruku.

Novak Đoković objava
Izvor: Printscreen/Instagram/Djoker Nole

  Betonska nadstrešnica na rekonstruisanoj Željezničkoj stanici u Novom Sadu urušila se 1. novembra 2024. godine u 11.52 časova. Pad nadstrešnice pokrenuo je talas građanskih i studentskih protesta, tokom kojih je zatraženo utvrđivanje odgovornosti za tragediju.

Zato je danas u Novom Sadu, ali i Banjaluci održan komemorativni skup za sve one koji su nastradali...

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:05
Novak Đoković o pobedi studenata na izborima u Srbiji
Izvor: YouTube/The Tennis Pass
Izvor: YouTube/The Tennis Pass

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC