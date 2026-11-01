Novak Đoković se oglasio o padu nadstrešnice u Novom Sadu

Novak Đoković se oglasio na društvenim mrežama povodom pada nadstrešnice u Novom Sadu i komemorativnog skupa.

Izvor: Pascal von Büren / imago sportfotodienst / Profimedia

Novak Đoković se oglasio povodom pada nastrešnice na Željezničkoj stanici u kom je 1. novembra 2024. godine poginulo 16 ljudi. Na društvenim mrežama je imao objavu tim povodom.

Postavio je objavu sa stranice "Studenti u blokadi" o Prvom novembru i tragediji koja se dogodila u Novom Sadu. Nije napisao ništa, osim tri ruke koje se mole kao poruku.

Novak Đoković objava

Izvor: Printscreen/Instagram/Djoker Nole

Betonska nadstrešnica na rekonstruisanoj Željezničkoj stanici u Novom Sadu urušila se 1. novembra 2024. godine u 11.52 časova. Pad nadstrešnice pokrenuo je talas građanskih i studentskih protesta, tokom kojih je zatraženo utvrđivanje odgovornosti za tragediju.

Zato je danas u Novom Sadu, ali i Banjaluci održan komemorativni skup za sve one koji su nastradali...

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Pogledajte 01:05 Novak Đoković o pobedi studenata na izborima u Srbiji Izvor: YouTube/The Tennis Pass Izvor: YouTube/The Tennis Pass

(MONDO)