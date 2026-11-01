logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bole nas sve rane našeg roda: Banjalučki studenti održali komemorativni skup na godišnjicu pada nadstrešnice FOTO/VIDEO 3

Bole nas sve rane našeg roda: Banjalučki studenti održali komemorativni skup na godišnjicu pada nadstrešnice FOTO/VIDEO

Autori Dušan Volaš Autori Nebojša Šatara Izvor mondo.ba
3

U kampusu Univerziteta u Banjaluci danas je održan komemorativni skup kojim su obilježene dvije godine od tragičnog pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, kada je stradalo 16 osoba. Skup je počeo u 11.52 časova uz 16 minuta tišine.

Bole nas sve rane našeg roda: Banjalučki studenti održali komemorativni skup na godišnjicu pada nads Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U banjalučkom kampusu u nedjelju u 11.52 časova održan je komemorativni skup povodom druge godišnjice pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu. Više stotina studenata, profesora i građana okupilo se po kišnom danu kako bi odalo počast za 16 tragično stradalih.

Bez transparenata i zastava, samo uz upaljene svijeće i 16 minuta ćutanja, studenti Univerziteta u Banjaluci poslali su snažnu poruku kolegama u Srbiji da izgubljeni životi ne smiju biti zaboravljeni, te da krivci za ovu tragediju moraju biti kažnjeni.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Tokom emotivnog skupa pročitano je pismo u kojem su pročitana imena i godišta svih poginulih. Okupljeni su podsjetili na razmjere ove tragedije uz potresne stihove Alekse Šantića: "Mene sve rane moga roda bole".

Podsjećamo, u nezapamćenoj tragediji koja se dogodila tačno prije dvije godine kada se urušila betonska nadstrešnica, živote su izgubili: Sara Firić (2018), Valentina Firić (2014), Đorđe Firić (1971), Milica Adamović (2008), Nemanja Komar (2007), Anđela Ruman (2004), Miloš Milosavljević (2003), Stefan Hrka (1997), Sanja Ćirić Arbutina (1989), Vasko Sazdovski (1979), Goranka Raca (1966), Vukašin Raković (1955), Mileva Karanović (1948), Đuro Švonja (1947), Anja Radonjić (2000) i Vukašin Crnčević (2006). Teodora Martinko preživjela je pad nadstrešnice, ali je zadobila teške tjelesne povrede.

Iako su od stradanja nevinih ljudi na Željezničkoj stanici prošle pune dvije godine, do danas niko nije krivično odgovarao za njihovu smrt.

Možda će vas zanimati

Tagovi

studenti Banjaluka nadstrešnica

Još iz INFO

Komentari 3

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Branko

Koj BOLESNICI. Kao nekakvi humanitarci, a nakon par dana je pao most u Nemačkoj i ništa nisu na tu temu preduzeli . Evo nesreće u Španiji pri drugom sudaru vozova za 1 god., sa 68 mrtvih. Kako ne izađu ti isti na cestu i ne kažu nešto protiv toga, i španske vlade ?!??? Njima njihova humanost nestaje na graničnom prelazu Srbije za drugim zemljama . I to i takve velicati je bruka , sramota i propaganda !

Brko

@Branko E moj Branko. Nije te sramota? Zna se zašto se srušila nadstrešnica, i zašto su studenti oterali Vučka i njegovu gomilu kriminalaca sa vlasti.

Prase

@Branko Da li biste tako mislili da je nedaj Bože neko iz Vaše porodice nastradao?

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ