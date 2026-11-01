Danas je druga godišnjica tragedije u Novom Sadu kada je 16 ljudi poginulo u padu nadstrešnice 1. novembra 2024. godine.

Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović

Danas je druga godišnjica tragedije u Novom Sadu u kojoj je poginulo 16 osoba kada je pala nadstrešnica stanične zgrade Željezničke stanice u Novom Sadu. Danas u 11.52 časova održaće se komemorativni skup.

Građani će se okupiti na tri lokacije - kod Medicinskog fakulteta, u Limanskom parku i na prilazu Duginom mostu. Sve tri kolone će se uputiti ka Železničkoj stanici kako bi održali komemorativni skup za 16 stradalih prije tačno dvije godine.

Okupljanje je planirano za 9.30 časova. Polazak svih kolona građana ka Železničkoj stanici je u planu u 10 časova.

Vidi opis Danas je druga godišnjica pada nadstrešnice u Novom Sadu: Stradalo 16 ljudi, ovo je plan komemorativnog skupa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović Br. slika: 17 17 / 17

Kako je pala nadstrešnica na Železničkoj stanici u Novom Sadu?

Nadstrešnica stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu srušila se u petak 1. novembra 2024. godine u 11.52 časova kada je poginulo 16 osoba. Zbog ove tragedije su počeli masovni protesti u Srbiji, organizacija "Studenti u blokadi" su tražili odgovornost za tragediju i objavu kompletne dokumentacije u vezi rekonstrukcije Željezničke stanice.