Potvrđena optužnica u slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu: Apelacioni sud poništio odluku Višeg suda

Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio optužnicu protiv optuženih u slučaju pada nadstrešnice Željezničke stanice u Novom Sadu kada je poginulo 16 osoba 1. novembra 2024. godine.

Izvor: Kurir/Marko Karović

Apelacioni sud u Novom Sadu je danas preinačio rješenje prvostepenog suda u kojoj je obustavljen krivični postupak protiv Gorana Vesića, Jelene Tanasković, Anite Dimoski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića. Usvojena je žalba Višeg javnog tužioca u Novom Sadu o čemu se Apelacioni sud u Novom Sadu oglasio saopštenjem o slučaju pada nadstrešnice stanične zgrade Željezničke stanice u Novom Sadu kada je 1. novembra 2024. poginulo 16 osoba, dok je teško povređena jedna osoba.

"U krivičnom predmetu Apelacionog suda u Novom Sadu posl. br. Kž 2 435/26 protiv okrivljenih Jelene Tanasković, Gorana Vesića, Anite Dimoski, Nebojše Šurlana, zbog krivičnog djela teško djelo protiv opšte sigurnosti iz člana 288. stav 2. Krivičnog zakonika (KZ) u vezi sa krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti iz člana 278. stav 3. u vezi sa stavom 2. KZ, okrivljenih Slobodana Naumovića, Milana Jelkića, Ljiljane Milić Marković, Milana Spremića, Jasne Stojiljković Milić , Zorice Slavković Marjanović, Dušana Jankovića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića, zbog krivičnog djela teško djelo protiv opšte sigurnosti iz člana 288. stav 2. KZ u vezi sa krivičnim djelom nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova iz člana 281. stav 1. KZ, Apelacioni sud u Novom Sadu je na sjednici veća održanoj dana 15.06.2026. godine usvojio žalbu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu i preinačio rešenje Višeg suda u Novom Sadu Kv 964/25 od 24.12.2025. godine, na taj način što je u odnosu na okrivljene Jelenu Tanasković, Gorana Vesića, Anitu Dimoski, Milana Spremića, Marinu Gavrilović i Dejana Todorovića, potvrdio optužnicu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu posl. br. KTO 112/24 od 16.09.2025. godine, dok je žalbe branilaca okrivljenih Nebojše Šurlana, Slobodana Naumovića, Milana Jelkića, Ljiljane Milić Marković, Jasne Stojiljković Milić, Zorice Slavković Marjanović i Dušana Jankovića, odbio kao neosnovane", navodi se u saopštenju.