Predstavljeno idejno rješenje za spomenik stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu: Evo kako bi izgledao (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Predstavljeno je idejno rješenje spomenika žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu. Na konkursu je pobijedio minimalistički rad Gorana Čpajaka i Zorana Tucića u vidu masivne kamene ploče.

Predstavljeno idejno rješenje za spomenik stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu. 

Djelo je akademskog umjetnika Gorana Čpajaka i inženjera arhitekture Zorana Tucića, koje je izabrano na javnom konkursu među osam pristiglih radova.

U obrazloženju komisije, navodi se da je u pitanju minimalističko rješenje sa centralnim motivom rada "masivna kamena ploča", koja svojom monumentalnošću dominira prostorom.

Spomenik bi trebalo da bude dimezija 5x5 metara i visine 135 cm. Na granitnoj površini biće natpis sa datumom tragedije, a sa bočne strane trebalo bi da budu uklesana imena stradalih.

Pobjednici konkursa dobitnici su i novčane nagrade, od dva miliona dinara.

