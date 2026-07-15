logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vesiću produžena mjera kućnog pritvora: Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio optužnicu

Vesiću produžena mjera kućnog pritvora: Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio optužnicu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je optužnicu protiv Gorana Vesića i drugih, produžavajući meru kućnog pritvora za okrivljene.

Goranu Vesiću i Jeleni Tanasković ponovo određen kućni pritvor Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Apelacioni sud u Novom Sadu je ponovo odredio kućni pritvor bivšim ministrima Goranu Vesiću, Jeleni Tanasković i ostalima optuženima u slučaju "Nadstrešnica", nakon što je preinačio odluku prvostepenog suda i potvrdio optužnicu protiv njih. Kućni pritvor je određen i ostalim optuženima Aniti Dimoski, Milanu Spremiću, Marini Gavrilović i Dejanu Todoroviću.

Drugostepeni sud je 13. jula objavio da je usvojio žalbu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu i preinačio rješenje Višeg suda u Novom Sadu kojim je odbačen dio optužnice protiv Jelene Tanasković, Gorana Vesića, Anite Dimoski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića i potvrdio optužnicu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

Istim rješenjem veće Apelacionog suda im je produžilo mjeru zabrane napuštanja stana uz primjenu elektronskog nadzora, koje mjere su bile na snazi u momentu donošenja pobijanog prvostepenog rješenja.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je u septembru prošle godine podiglo optužnicu protiv ukupno 13 osoba, dok je Viši sud u Novom Sadu krajem decembra iste godine optužio sedam osoba, a obustavio krivični postupak u odnosu na šest osoba.

U ovom krivičom postupku su optuženi Jelena Tanasković, Goran Vesić, Anita Dimoski, Nebojša Šurlan za teško djelo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti, a Slobodan Naumović, Milan Jelkić, Ljiljana Milić Marković, Milan Spremić, Jasna Stojiljković Milić, Zorica Slavković Marjanović, Dušan Janković, Marina Gavrilović i Dejan Todorović zbog krivičnog djela teško djelo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim djelom nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova.

Prilikom pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine nastradalo je 16 osoba, a jedna je teško povređena.

(Euronews/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Goran Vesić nadstrešnica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ