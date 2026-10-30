"Ponesite samo srce": Banjalučki studenti pozivaju na odavanje počasti žrtvama u Novom Sadu

Neformalna grupa "Studenti za studente" pozvala je sve Banjalučane na komemorativni skup kojim će biti obilježene dvije godine od smrti 16 ljudi usljed pada nadstrešnice Željezničke stanice u Novom Sadu.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Skup će biti održan u kampusu Univerziteta u Banjoj Luci, u nedjelju, 1. novembra s početkom u 11.52 časa.

"Pozivamo naše sugrađane da se okupimo i ranije, već od 11.30 časova, kako bismo u vrijeme pada nadstrešnice započeli simboličnih 16 minuta tišine. Lokacija je ponovo naš kampus, mjesto gdje smo i prvi put odali poštu stradalima i odakle smo pružili podršku našim

kolegama iz Srbije u njihovim pozivima na odgovornost", navode banjalučki studenti.

Nakon odavanja pošte, prisutnima će se obratiti predstavnici grupe 'Studenti za studente'. Događaj će završiti prigodnom pjesmom, koju će izvesti hor volontera, takođe studenata banjalučkog univerziteta.

Organizatori podsjećaju sve prisutne da je skup komemorativne prirode, te mole da se za ovu priliku ne donose transparenti, pištaljke i drugi neprimjereni rekviziti.

"Ponesite samo srce. To će biti sasvim dovoljno", poručuju 'Studenti za studente'.

(Mondo)