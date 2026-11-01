Betonska nadstrešnica na rekonstruisanoj Željezničkoj stanici u Novom Sadu urušila se 1. novembra 2024. godine u 11.52 časova. Pad nadstrešnice pokrenuo je talas građanskih i studentskih protesta, tokom kojih je zatraženo utvrđivanje odgovornosti za tragediju.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Veliki broj građana danas je 16-minutnom ćutnjom odao počast za 16 stradalih u padu nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine.

Komemorativni skup kod Željezničke stanice u Novom Sadu počeo je tačno u 11.52 časa, kada je prije dvije godine pala nadstrešnica.

Na zaštitnoj ogradi, koja odvaja mjesto nesreće od prisutnih, postavljena su velika srca sa imenima stradalih i igračke, a građani nose cvijeće i svijeće.

Kolone građana prethodno su krenule oko 10 časova sa tri lokacije u Novom Sadu ka Željezničkoj stanici. Na početku kolone nalazili su se građani koji nosili vijence sa imenima poginulih, a iza njih su bili velika crna platna na kojima je napisano vrijeme kada je pala nadstrešnica, 11.52 časova, sa bijelim golubovima, kao i broj 16 ispisan "crvenim šakama".

Kolona koja je krenula od Limanskog parka nosi i transparent bijele golubice iznad koje piše: "Tuga ostaje", a na čelu kolone su traktori.

Vidi opis Završena šesnaestominutna tišina u Novom Sadu: Građani odali počast žrtvama pada nadstrešnice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 18 / 18 AD

Među okupljenima đaci Jovine i gimnazije i akademik Saičić

Među okupljenima u Novom Sadu bili su i učenici Jovine gimnazije, koji su došli da odaju počast žrtvama pada nadstrešnice.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Na komemorativni skup stigao je i akademik Radomir Saičić, noseći buket cvijeća.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

U padu nadstrešnice poginuli su: Sara Firić (2018), Valentina Firić (2014), Đorđe Firić (1971), Milica Adamović (2008), Nemanja Komar (2007), Anđela Ruman (2004), Miloš Milosavljević (2003), Stefan Hrka (1997), Sanja Ćirić Arbutina (1989), Vasko Sazdovski (1979), Goranka Raca (1966), Vukašin Raković (1955), Mileva Karanović (1948), Đuro Švonja (1947), Anja Radonjić (2000) i Vukašin Crnčević (2006).

Teodora Martinko preživjela je pad nadstrešnice, ali je zadobila teške tjelesne povrede.

"Ne možemo ih vratiti ali možemo odgovorne dovesti pred lice pravde"

Udruženje nastavnika, saradnika i istraživača, Akademski plenum, saopštilo je danas, povodom dvije godine od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, da za tragediju u kojoj je poginulo 16 ljudi još niko nije osuđen, niti je počelo suđenje odgovornima.

U saopštenju se navodi da Akademski plenum, kao i većina građana, smatra da su za smrt 16 ljudi odgovorni korupcija i nestručnost tadašnje vlasti.

"Danas ćemo se pridružiti komemorativnom skupu koji organizuju studenti, tužni zbog onoga što se pre dvije godine desilo u Novom Sadu, ali prvi put sa verom da će svi odgovorni uskoro biti i osuđeni“, navodi se u saopštenju.

Akademski plenum ocijenio je da će, zahvaljujući studentima i građanima, Srbija uskoro ponovo postati pravna država, ističući da odgovorni za tragediju moraju biti izvedeni pred lice pravde kako se sličan događaj nikada ne bi ponovio.

"Živote 16 stradalih, nažalost, ne možemo vratiti, ali možemo i moramo odgovorne dovesti pred lice pravde", poručio je Akademski plenum.

Patrijarh srpski Porfirije služio je danas u Hramu Svetog Save na Vračaru pomen stradalima u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, povodom druge godišnjice tragedije u kojoj je život izgubilo 16 osoba.

Pomen se služio nakon Svete liturgije koja je počela u 9 časova.