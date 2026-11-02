Pred Novakom su dani odluke: Objavljeno koliko mu fali bodova

Novak Đoković napreduje na ATP listi, ali mu fale bodovi za plasman na Završni masters. Evo koliko mu je potrebno da ostvari cilj.

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Najbolji srpski teniser Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju na najnovijoj ATP listi i trenutno je 11. igrač svijeta, dok je Njemac Aleksandar Zverev danas zvanično preuzeo prvo mjesto od Italijana Janika Sinera.

Zverev se nalazi na prvom mjestu ATP liste sa 9.550 bodova, dok je Siner pao na drugu poziciju sa 9.450. Zverev je prvi put u karijeri postao najbolji teniser svijeta. On je 30. igrač u istoriji koji je stigao do prvog mjesta na ATP listi, a ujedno i drugi njemački teniser poslije Borisa Bekera 1991. godine.

Pred Novakom dani odluke

Novak Đoković se nalazi u vrlo teškoj, ali matematički dostižnoj poziciji u borbi za plasman na Završni masters u Torinu. Zaključno sa početkom Mastersa u Parizu, Novak zauzima 11. mjesto na ATP trci sa 2.900 bodova i trenutno zaostaje oko 300 poena za mjestom koje vodi na Završni Masters.

Pariz će mu biti zadnja šansa, mora da igra bar u polufinalu, a u Bersiju ima pakleno težak zadatak od starta, jer se već na startu suočava sa osvajačem Bazela Valentinom Vašeroom.

Alkaraz osvojio titulu, ali je i dalje treći

Španac Karlos Alkaraz je i poslije osvajanja Beča i dalje treći teniser svijeta sa 6.100 poena, a potom slijede Amerikanac Ben Šelton, Rus Danil Medvedev i Italijan Flavio Koboli.

Francuz Artur Fis, Amerikanac Frensis Tijafo, Australijanac Aleks de Minor i Španac Rafael Hodar napredovali su za po jednu poziciju na ATP listi. Fis je sedmi teniser svijeta, Tijafo osmi, De Minor deveti, dok se Hodar nalazi na desetom mjestu.

Đoković je napredovao do 11. pozicije na ATP listi sa 3.140 bodova, a iza njega slijede Amerikanac Tejlor Fric, Kanađanin Feliks Ože-Alijasim...

ATP lista

Aleksander Zverev (29) 9.550 Janik Siner (25) 9.450 Karlos Alkaraz (23) 6.100 Ben Šelton (24) 4.530 Danil Medvedev (30) 3.860 Flavio Koboli (24) 3.690 Artus Fis (22) 3.525 Frensis Tijafo (28) 3.430 Rafael Hodar (20) 3.209 Novak Đoković (39) 3.140 Tejlor Fric (29) 3.095 Feliks Ože-Alijasim (26) 2.875 Tomi Pol (29) 2.775 Jirži Lehečka (24) 2.580 Jakub Menšik (21) 2.545...

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