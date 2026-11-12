logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Alkaraz i Zverev prvi favoriti za titulu: Poznat žrijeb za završni Masters u Torinu

Alkaraz i Zverev prvi favoriti za titulu: Poznat žrijeb za završni Masters u Torinu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Karlos Alkaraz i Aleksandar Zverev biće glavni favoriti za osvajanje.

Žrijeb za završni Masters u tenisu Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Izvučen je žrijeb za ATP Završni turnir 2026. godine, gdje treću godinu zaredom neće igrati srpski teniser Novak Đoković. Za razliku od prethodne dvije sezone, apsolutni rekorder ovog turnira nije uspio da se plasira među osam najboljih, zbog loših rezultata u Šangaju i Parizu.

Povlačenje Janika Sinera je otvorilo dodatno mjesto, pa će ove sezone na završnom događaju učestvovati: Aleksandar Zverev (1), Karlos Alkaraz (2), Ben Šelton (3), Danil Medvedev (4), Flavio Koboli (5), Artur Fis (6), Frensis Tijafo (7) i Rafael Hodar (8).

Aleksandar Zverev je smješten u grupu "Džon Maekinro" zajedno sa Šeltonom, Fisom i Hodarom, što je na prvi pogled teža od dvije grupe.

U grupi "Ivan Lendl" nalaze se Alkaraz, Medvedev, Koboli i Tijafo. Koboli, Fis, Tijafo i Hodar po prvi put nastupaju na ATP završnom turniru, dok su Zverev i Medvedev nekadašnji šampioni. Alkaraz je prošle godine bio finalista, a Šelton je 2025. godine debitovao.

Đokovićevi rekordi koji se pamte

Srpski as prvi put od 2017. neće biti među osmoricom najboljih u sezoni, iako je ove godine osvojio Peking, igrao finale Australijan Opena i polufinale Vimbldona.

Đoković drži rekord na Završnom turniru u sezoni sa sedam titula, a prvi sljedeći iza njega je Rodžer Federer sa šest pehara. Igrao je ukupno devet finala, a poraze su mu nanijeli Endi Marej i Aleksandar Zverev. Titule je osvajao - 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022 i 2023. godine.

Jedini je igrač u istoriji koji je osvojio četiri uzastopne titule na Završnom turniru, što je uspio u periodu od 2012. do 2015. godine. Velika šteta što srpski as nije uspio da ostvari jedan od velikih ciljeva u sezoni, a pretpostavlja se da će sve snage uložiti za osvajanje Australijan Opena u januaru 2027.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Završni masters Karlos Alkaraz Aleksandar Zverev

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC