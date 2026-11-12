Alkaraz i Zverev prvi favoriti za titulu: Poznat žrijeb za završni Masters u Torinu

Karlos Alkaraz i Aleksandar Zverev biće glavni favoriti za osvajanje.

Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Izvučen je žrijeb za ATP Završni turnir 2026. godine, gdje treću godinu zaredom neće igrati srpski teniser Novak Đoković. Za razliku od prethodne dvije sezone, apsolutni rekorder ovog turnira nije uspio da se plasira među osam najboljih, zbog loših rezultata u Šangaju i Parizu.

Povlačenje Janika Sinera je otvorilo dodatno mjesto, pa će ove sezone na završnom događaju učestvovati: Aleksandar Zverev (1), Karlos Alkaraz (2), Ben Šelton (3), Danil Medvedev (4), Flavio Koboli (5), Artur Fis (6), Frensis Tijafo (7) i Rafael Hodar (8).

Aleksandar Zverev je smješten u grupu "Džon Maekinro" zajedno sa Šeltonom, Fisom i Hodarom, što je na prvi pogled teža od dvije grupe.

U grupi "Ivan Lendl" nalaze se Alkaraz, Medvedev, Koboli i Tijafo. Koboli, Fis, Tijafo i Hodar po prvi put nastupaju na ATP završnom turniru, dok su Zverev i Medvedev nekadašnji šampioni. Alkaraz je prošle godine bio finalista, a Šelton je 2025. godine debitovao.

Đokovićevi rekordi koji se pamte

Srpski as prvi put od 2017. neće biti među osmoricom najboljih u sezoni, iako je ove godine osvojio Peking, igrao finale Australijan Opena i polufinale Vimbldona.

Đoković drži rekord na Završnom turniru u sezoni sa sedam titula, a prvi sljedeći iza njega je Rodžer Federer sa šest pehara. Igrao je ukupno devet finala, a poraze su mu nanijeli Endi Marej i Aleksandar Zverev. Titule je osvajao - 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022 i 2023. godine.

Jedini je igrač u istoriji koji je osvojio četiri uzastopne titule na Završnom turniru, što je uspio u periodu od 2012. do 2015. godine. Velika šteta što srpski as nije uspio da ostvari jedan od velikih ciljeva u sezoni, a pretpostavlja se da će sve snage uložiti za osvajanje Australijan Opena u januaru 2027.

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