Nema Novaka Đokovića i Janika Sinera: Gotovo je, ovo je osam najboljih za Završni masters

Nakon što su sa turnira u Parizu ispali Tejlor Fric i Tomi Pol, sada imamo svih osam učesnika Završnog mastersa u Parizu.

Izvor: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Nema Janika Sinera, nema ni Novaka Đokovića, a na Završnom mastersu u Torinu ove sezone igraće Saša Zverev, Karlos Alkaraz, Ben Šelton, Danil Medvedev, Flavio Koboli, Artur Fis, Frensis Tijafo i Rafa Hodar.

To znamo nakon što je prvo Ben Šelton savladao Tomija Pola 6:4, 4:6, 6:3, a zatim i Karlos Alkaraz napravio ogroman preokret i izbacio Tejlora Frica 6:7, 7:5, 6:3 u četvrtfinalu Pariza. Tako su dvojica Amerikanaca ostala "ispod crte".

Kasper Rud u trenutku pisanja ovog teksta igra svoj meč sa Nunom Boržesom, ali čak i da osvoji turnir imaće 3.035 bodova i biće 11. u ATP trci, tako da neće uspjeti da se plasira na završni turnir.

Novak nema baš nikakve šanse

Na turniru na koji tradicionalno pozivaju i dvije zamjene nema šanse da bude Novaka. Prošle sezone je Janik Siner osvojio turnir pobjedom nad Karlosom Alkarazom u finalu, a kao zamjene su čekali Aleksander Bublik i Kasper Rud.

Ovoga puta Aleks de Minor i Tejlor Fric su u poziciji da budu zamjene i tek ako neko odustane Novaku bi bilo moguće ponuditi mjesto izmjene, koje teško da bi on prihvatio.