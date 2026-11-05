Žastin Enan: "Ovo više nije Novak Đoković kakvog znamo"

Žastin Enan komentariše promjene u igri Novaka Đokovića nakon poraza od Hidžikate. Šta to znači za njegovu budućnost?

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Srpski teniser Novak Đoković doživeo je još jedan težak poraz u 2026. godini, možda i najbolniji do sada. Đoković je želeo žarko da ode na Završni masters u Torinu, nakon što je dvije godine zaredom preskakao ovaj turnir, međutim sada kada nije obezbijedio bodove za učešće - htio je da "doda gas" u završnici i to mu na kraju nije pošlo za rukom ni u Bazelu, ni u Parizu.

Đokovića je eliminisao anonimni Hidžikata, teniser iz Australije kome je ovo bila najveća pobjeda u karijeri, a to je otvorilo brojna pitanja u pogledu budućnosti srpskog tenisera koji će u 2027. godinu najverovatnije ući kao 14. na ATP listi. Nešto definitivno ne funkcioniše više kod njega, od motivacije do fizičke spreme, pa trpi i igra - i to je primetila nekada najbolja teniserka svijeta Žastin Enan, komentatorka "Eurosporta".

Šta je Enan rekla o Đokoviću?

"Hidžikata je ušao u meč sa velikim zaostatkom. Možete zamisliti kako je suočiti se sa Novakom Đokovićem na ovakvom terenu. Na početku se moglo vidjeti da je bio pomalo preplavljen atmosferom, protivnikom, veličinom arene. Uslovi su takođe drugačiji na ovom centralnom terenu. Ali uspio je da preokrene stvari. Postao je drugačiji igrač na terenu", primijetila je Žistin Enen i dodala:

"Novak Đoković je takođe postao drugačiji igrač. To je tenis, stvari se mijenjaju".

Prema njenim riječima, Novak Đoković više ne pruža kvalitet tenisa na koji nas je navikao: "Ali, način na koji se sve odvijalo u drugoj polovini trećeg seta bio je izuzetno iznenađujući. Sve se dogodilo veoma brzo. Ključ je bio kvalitet servisa oba igrača. Novak je bio tako impresivan u prvom setu, a onda mu je nivo opao", dodala je ona.

Šta dalje za Đokovića?

Po svemu sudeći za Đokovića je završena sezona, s tim da ostaje mala mogućnost da ga vidimo u Stokholmu. Razlog za to je što Đoković mora da popravi svoj plasman uoči 2027. godine, kako bi na Australijan openu imao povoljniji žrijeb nego inače. Zato su mu potrebni novi bodovi prije tog turnira, kako ne bi rizikovao da se tamo pojavi sa 14. pozicije na ATP listi.

Idealno za njega bi bilo da se "ugura" u najboljih osam, pošto to omogućava da izbegne Zvereva, Sinera ili Alkaraza u prva četiri kola, dovoljno da podigne formu.