Trener Crvene zvezde Albert Rijera bijesno reagovao na pitanja srpskih novinara i tako potrošio veliki dio kredita koji je dobio od javnosti.

Izvor: Kurt Desplenter / Zuma Press / Profimedia

Crvena zvezda je osvojila bod na gostovanju Gentu u četvrtom kolu Konferencijske lige (1:1), iako je po prikazanom na terenu mogla da osvoji i više. Zbog toga je frustriran bio španski trener Albert Rijera, a tokom odgovaranja na pitanja na konferenciji za medije - izgubio je kontrolu.

Nezadovoljan jer mora da obrazloži zašto je Mihailo Ristić zamijenjen nakon samo dvadesetak minuta na terenu i zašto je Matej Gaštarov igrao kao desni štoper iako je daleko bolji u veznom redu, Rijera je podigao ton. Počeo je da se raspravlja sa srpskim novinarima, ponudio im da umjesto njega treniraju Zvezdu i na kraju im rekao da nema razgovora sa njima dok ne budu na istom nivou.

Vidi opis Rijera mora da se smiri, da bi Zvezda mogla da melje: Alberte, ovo nisu ni Olimpija ni Celje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: KURT DESPLENTER / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: KURT DESPLENTER / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Ostaje možda malo prostora za tumačenje takve izjave. Zar je Albert Rijera planirao da sportske redakcije zaposle novinare koji već posjeduju PRO licencu, pa iza sebe imaju i trenersku karijeru? Da li bi u tom slučaju drugačijim tonom odgovarao na pitanja novinara?

I tu bi moglo da se nađe "rupa u zakonu". Da li samo treneri koji su bili uspješni u Zvezdi ili mogu i oni koji su radili bilo gdje, da li samo oni koji su na osnovu igračke karijere dobijali određene privilegije, da li samo oni čije je insistiranje na idejama stavljalo u stranu rezultate?

Da pojednostavimo. Da li bi Dejan Stanković ili Vladan Milojević mogli da budu sagovornici Alberta Rijere ili bi temperamentni Španac presudio da je on na višem nivou, da bolje shvata fudbal i da je jedino on u pravu? Da li bi to možda mogao da bude Nenad Lalatović koji je Zvezdino dijete, kapiten kluba, bivši šef stručnog štaba u najtežem trenutku crveno-bijele istorije i dokazani trener u okvirima Superlige? Da li bi sa Rijerom o fudbalu mogli da pričaju Marko Savić i Radomir Koković, mladi srpski stručnjaci koji trenutno dijele drugo mjesto u Superligi? Sudeći po tonu kojim je Rijera govorio - ne.

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Čini se da je malo onih čije bi mišljenje Albert Rijera uvažio nakon 1:1 u Belgiji. Primjera radi, u studiju televizije "Arena sport" o Zvezdi je govorio Slavko Perović, nekadašnji prvotimac kluba i kasnije uspješni sportski direktor Radničkog iz Kragujevca. Pitanje je da li bi i njegov CV prošao kontrolu španskog stručnjaka.

Od Španca smo do sada često slušali da mu je potrebno vrijeme, da će veoma bitni biti prelazni rokovi i da on mora igrački kadar prilagoditi idejama koje već ima. Zbog toga je i imao blanko podršku, kako među klupskim čelnicima, tako i među predstavnicima medija.

Zato mu se tolerisalo ispadanje od Viktorije iz Plzenja, kada je odgovornost prebačena na problematičnog Osmana Bukarija. Zato mu se tolerisalo što je njegov tim na onakav način izgubio od Lugana u prvom meču ligaške faze. Zato mu se tolerisalo i što je njegov tim katastrofalno izgledao - a istina, pobijedio je - protiv ekipe Inter Eskaldes iz Andore, kada je publika odlazila sa stadiona daleko prije kraja utakmice.

Rekao je španski stručnjak da u Srbiji svi misle kako je Crvena zvezda kao Barselona i da bi morali da se spuste na zemlju. Možda bi to moglo da ode i u drugom smjeru? Da li je Albert Rijera na nebu sa kojeg ne vidi gdje se tačno nalazi? Ako već traži vrijeme za implementaciju svojih ideja, ne bi trebalo da se zamjera svima koji na bilo koji način utiču na njegov položaj u srpskom fudbalu.

Crvenu zvezdu je preuzeo nakon kratkog i ne pretjerano uspješnog mandata na klupi Ajntrahta iz Frankfurta, gdje se takođe svađao s novinarima. Taj klub je predvodio na samo 14 mečeva, od februara 2026. godine do kraja sezone. Prije toga je radio u dva slovenačka kluba i jednom francuskom drugoligašu, u kojem nije sastavio cijelu sezonu.

Tokom trenerske karijere Albert Rijera ima šampionsku titulu u Sloveniji, kao i dva Kupa Slovenije sa dva različita tima. Ima i bolna ispadanja u evropskim kvalifikacijama - rumunski Sepsi izbacio ga je iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu (7:5 u dvomeču) kad je predvodio Olimpiju, a dok je bio trener Celja iz različitih takmičenja izbacivali su ga Makabi Tel Aviv (5:2 u dvomeču), Šamrok Rovers (3:2 u dvomeču) i AEK Larnaka (3:2 u dvomeču). Istina, imao je i dvije dobre sezone u Konferencijskoj ligi, ali... To je maksimum u njegovoj dosadašnjoj karijeri. Kada se pogleda Crvena zvezda, njoj je Konferencijska liga minimum - u posljednjih 10 godina nikada nije bila niže. I za to je kriv i on jer je srpski šampion šarlatanski izgubio u Plzenju.

Zahvaljujući uspjesima koje su Vladan Milojević i Dejan Stanković napravili tokom niza najboljih Zvezdinih godina u ovom milenijumu, na stadionu Crvene zvezde ili na njenim gostovanjima, srpski novinari su imali priliku da pišu o najboljim evropskim ekipama. Hronološki, igrala je Crvena zvezda protiv Arsenala, CSKA iz Moskve, RB Salcburga, Pari Sen Žermena, Liverpula, Napolija, Bajerna, Totenhema, Olimpijakosa, Milana, Rendžersa, Monaka, Mančester sitija, RB Lajpciga, Intera, Barselone, Štutgarta, PSV Ajndhovena, Seltika, Porta, Lila, Selte... Svi ti timovi su na daleko većem nivou fudbala od onog koji je dotakla trenerska karijera Alberta Rijere, jer je u Bundesligi bio epizodista.

Nisu Jirgen Klop, Pep Gvardiola ili Stefano Pioli - a navedeni su potpuno nasumično - tražili od srpskih novinara da pokazuju svoje trenerske licence kada su se na konferencijama za medije javljali za riječ. Zapravo, učtivo su i pristojno odgovarali na pitanja srpskim medijima, često ističući veličinu i značaj Zvezde za fudbal u ovom dijelu svijeta. Znali su da Crvena zvezda nije Celje. Zna to i Albert Rijera, isto kao što srpski razumije više nego što želi da prizna kada se, povremeno, "pravi Španac".

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