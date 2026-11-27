Vladimir Lučić je odigrao veoma dobar meč u remiju Crvene zvezde u Gentu.

Izvor: Arena sport

Crvena zvezda je osvojila bod u Konferencijskoj ligi pošto je remizirala u Gentu (1:1). Vladimir Lučić je u ovom meču pokrivao skoro sve pozicije, bio je i lijevo i desno, Albert Rijera je eksperimentisao dosta. O svemu tome je pričao i on sam.

"Nije, meni je prirodno i lijevo i desno, možda malo lakše lijevo zbog kontra noge. Trebalo je da neutrališem beka Arauha, da ga usporim, dao je gol iz prekida. Lijepo sam se osjećao, da mogu da napravim razliku, mislim da sam napravio na neki način. Žao mi je što nisam iskoristio neku šansu za gol. Idemo dalje, dali smo gol, mogli smo da pobijedimo. Idemo dalje, okrećemo se narednom meču", rekao je Lučić za "Arenu sport".

Vidi opis Vladimir Lučić poslije remija Zvezde: "Ostaje žal što nismo pobijedili" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: KURT DESPLENTER / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: KURT DESPLENTER / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Gol ne gleda kao nešto utješno, već kao nagradu za trud.

"Neka nagrada za trud jer smo željeli više od njih, nisu bili agresivni, mi jesmo, bili smo bolji u svakom segmentu. Ostaje žal što nismo uzeli sva tri boda", zaključio je Vladimir Lučić.

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