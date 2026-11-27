Sudija Hana Hatab našao se na udaru kada se na društvenim mrežama pojavio snimak na kom je djelovalo kao da je pijan, ali je istina potpuno drugačija.

Izvor: yangyuanyong / Xinhua News / Profimedia

Potpuni haos izbio je na meču Azijske lige šampiona dva pošto su se pojavile informacije da je sudija Hana Hatab bio pijan i da je u tom stanju sudio meč. Sve to se dogodilo zbog jedne veoma bizarne situacije koja se dogodila u 32. minutu utakmice.

Tada se dogodio faul na sredini terena koji arbitar nije odmah vidio. Na asistenciju pomoćnika je reagovao i onda je odlučio da pokaže žuti karton golmanu. Ta odluka zbunila je sve na stadionu, pa i protivničke igrače, nikome nije bilo jasno šta se dogodilo, jer golman nije bio nigdje blizu cijele situacije, niti je prišao sudiji.

The referee was allegedly DRUNK in an AFC Champions League II match and had to be replaced.Fans are saying he looks LOST in the video... and walked walked over to book a goalkeeper for a foul in midfield.Members of both teams say they saw him drinking BEFORE the match. He was replaced by the fourth official at halftime, per reports. https://t.co/KP2NnWaaji — Polymarket FC (@PolymarketFC)November 26, 2026

Reakcije glavnog sudije tokom tih momenata djelovale su dosta čudno, njegovo kretanje, signalizacija odluka. Došlo je do te mjere da su iz stručnog štaba jednog od timova tražili reakciju četvrtog sudije, a onda je glavni sudija Hatab zamijenjen na poluvremenu, dok je žuti karton za golmana poništen.

Otkrivena prava istina

Syrian referee Hanna Hattab is INNOCENT of the claim that he refereed the match while drunk.Hanna Hattab is a hardworking young Syrian who lives in Brazil. He often travels 15 hours or more to referee matches. He deserves all our appreciation and respect.What happened to him was caused by low blood sugar, which made him lose focus and awareness. He had a medical check after the match, and he was not drunk as people have claimed.Thanks to Issa for finding out.The Gol Gohar management should answer for their false accusations.I have also deleted all my videos and tweets regarding him. If you had posted about him, I encourage you to spread the truth. — Erfan Hoseiny (@Eri1806)November 26, 2026

Pošto se snimak brzo proširio na društvenim mrežama i krenule su razne šale na njegov račun, stiglo je hitno saopštenje od strane sudijske organizacije Sirije. Sudija nije bio pijan, već se radi o arbitru koji ima dijabetes.

Novinar Erfan Hoseini, koji je bio među onima koji su objavili taj snimak, uputio je javno izvinjenje sudiji i objasnio da je i sam napravio veliku grešku kada je napisao da je pijan. Objasnio je da je Hatab sudija iz Sirije koji živi u Brazilu i koji često putuje i po 15 sati da bi sudio. Pojasnio je da je sudiji pao šećer, da se nije osjećao dobro i da se sve to odjednom dogodilo. Saopštenjem je to potvrdila i sudijska organizacija Sirije.

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