Trener Zoran Bajić otkriva da VK Novi Beograd ima odlične uslove i planira ambiciozne ciljeve u Regionalnoj ligi i Ligi šampiona.

Izvor: MN Press/YouTube/Sport nedjeljom official

Poznati hrvatski trener Zoran Bajić od ove sezone vodi VK Novi Beograd i ekipa za sada djeluje sasvim dobro, međutim postavlja se pitanje da li će promjena vlasti u Srbiji uticati na dalje funkcionisanje kluba. Ne samo zbog zaokreta u finansiranju sporta koje je najavila Studentska lista, nego i zbog toga što je poznato da klubom rukovodi gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

Upitan koliko je Novi Beograd stabila, Zoran Bajić je u razgovoru za "Večernji list" pojasnio: "Po informacijama koje imam od predsjednika, klub je sljedeće tri godine stabilan i autonoman", poručio je on.

Vidi opis Hrvat sa klupe Novog Beograda: "Plate ne kasne ni minut, sljedeće tri godine smo stabilni" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Interesantno je da je Zoran Bajić prvi hrvatski trener koji radi u srpskom vaterpolu: "Očito je tome tako i moram reći da imamo izvanredne uslove i infrastrukturu. Plate ne kasne ni minutu i ja sam zadovoljan jer to su uslovi u kojima mogu nešto graditi", dodao je Bajić.

Koji je cilj Novog Beograda?

Novi Beograd trenutno je treći na tabeli Regionalne lige, iza Radničkog iz Kragujevca i Jadrana iz Herceg Novog, dok, u svojoj grupi "C" Lige šampiona zauzima treće mjesto sa pobjedom i tri poraza - iza Barselonete i Mladosti, kluba u kome se proslavio.

"Naš cilj je da izborimo plasman na završni turnir Regionalne lige, uđemo u finale Kupa Srbije i da pokušamo još uz to da iznenadimo Mladost u Zagrebu prilikom našeg predstojećeg gostovanja u Ligi šampiona. I u Split i u Zagreb ići ćemo sa željom da pobijedimo. Nema bijele zastave, ne idemo na turistička putovanja, to ne bih dozvolio", rekao je Bajić.

Ko je Zoran Bajić?

Zoran Bajić je legenda hrvatskog vaterpola i ime je stekao na klupi zagrebačke Mladosti, jednog od najvećih vaterpolo klubova svijeta. Bivši golman je od 2015. godine u trenerskom poslu, a na dužnost trenera prvog tima stupio je 2017. godine.

Za šest godina osvojio je prvenstvo Hrvatske, dva kupa i dva regionalna takmičenja, poslije čega je smijenjen i radio je sa mlađim selekcijama Hrvatske sa kojima je bilježio uspjehe. Vratio se potom opet u Mladost, osvojio Kup i plasirao se u TOP8 Lige šampiona, poslije čega je potpisao za Novi Beograd.

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