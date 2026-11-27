Fudbaler banjalučkog Borca David Vuković sumirao je utiske nakon poraza od italijanske Atalante u Konferencijskoj ligi, ističući da u ekipi vlada pomiješan osjećaj žala i velikog ponosa zbog prikazane igre protiv renomiranog protivnika.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Borac je doživio nezaslužen poraz od Atalante (2:3) jer je do samog finiša imao dva gola prednosti. Upravo je David Vuković bio “mozak” oba pogotka Banjalučana koje su postigli Luka Juričić i Matej Deket, ali onda su crveni kartoni Abela Paskvala i Sebastijana Erere promijenili tok utakmice.

“Ostaje žal stvarno. Do tog crvenog kartona mislim da smo bili, ako ne ravnopravni, nego i bolji od protivnika, tako je meni djelovalo u polju barem. Ostaje žal neki, ali i neki ponos iskren da vam budem. Igrali smo s jednom ekipom iz Lige petice i nosili smo se s njima, mislim da je publika to osjetila na tribinama“, rekao je Vuković.

Sjajni fudbaler Borca, koji se nedavno vratio na teren nakon problema s povredama, zadovoljan je nivoom koji je ekipa pokazala uprkos konačnom ishodu.

“Imao sam povredu jednu, drugu... Onako, vratio sam se dobro, Bogu hvala, sve ukupno, ali ekipa je bila stvarno na nivou nekako. Stvarali smo situacije stalno po bokovima, djelovali smo moćno na terenu, ali eto, ostaje žal“, dodao je on.

Vidi opis David Vuković nakon poraza od Atalante: “Borac je djelovao moćno na terenu, ostaje žal zbog crvenih kartona” Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 13 / 13

Govoreći o prelomnim trenucima susreta, Vuković naglašava da su dva crvena kartona u potpunosti promijenila odnos snaga.

“Na terenu se nekako to bolje osjeti nego sa tribina. Kad je došao taj prvi crveni karton, nekako smo se uvukli i onda su oni krenuli samo da nas uvlače sve više i više, a o drugome da ne pričam. Otprilike znalo se da će pasti treći gol“, objasnio je Vuković.

Pred Banjalučanima je sada povratak obavezama u Premijer ligi BiH i derbi protiv Sarajeva u nedjelju, nakon čega slijede posljednja dva kola grupne faze Konferencijske lige protiv Heartsa i Rige.

„I ponos i žal, naravno, okrećemo se sad sljedećoj utakmici protiv Sarajeva u nedjelju i idemo dalje. Što se tiče Evrope, mi se pitamo opet za sve. Imamo te dvije utakmice i nadamo se, ako Bog da, da ćemo proći dalje“, zaključio je Vuković.

(MONDO)