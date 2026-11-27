Sjajan meč Banjalučana protiv favorizovane Atalante nije donio bar bod.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Fudbaleri Borca odigrali su još jednu utakmicu za pamćenje na evropskoj sceni, ali su protiv favorizovane Atalante na kraju ipak ostali bez bodova, uprkos tome što su imali dva gola prednosti.

Trener "crveno-plavih" Vinko Marinović nakon poraza 2:3 nije krio ponos zbog izdanja svojih izabranika, naglasivši da su detalji i dva crvena kartona prelomili susret u korist tima iz italijanske Serije A.

"Nakon prvih desetak minuta, u kojima smo bili pod blagom impresijom, uspostavili smo kontrolu igre i došli do dva gola prednosti. Od tog momenta odigrali smo izuzetno dobru i kvalitetnu utakmicu", istakao je Marinović na početku obraćanja medijima.

Planove stručnog štaba Banjalučana prvo je poremetila prinudna izmjena na poluvremenu, jer se Miloš Jojić nije osjećao dobro i povraćao je u svlačionici, a potom i dva crvena kartona zbog kojih će Borac biti oslabljen u narednim evropskim ispitima protiv Hartsa i Rige.

"Poslije prvog crvenog kartona postalo je zaista teško, a nakon drugog isključenja bilo je gotovo nemoguće izdržati protiv ekipe kakva je Atalanta. To je fudbal, jedan detalj okrene utakmicu, a večeras ti detalji nisu bili na našoj strani. Nikad nije lako kad se izgubi. Bez obzira na poraz koji je težak, svi možemo biti ponosni na pristup, zalaganje i ono što su momci večeras pokazali. Dokazali smo da možemo da se nosimo sa svima", poručio je strateg Borca.

Vidi opis Vinko Marinović ponosan na Borac uprkos bolnom porazu od Atalante! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 13 / 13

Marinović je pohvalio i igrače koji su iznijeli teret meča uprkos ranijim problemima sa povredama, poput povratnika Davida Vukovića i Omara Sijarića, ističući da se taktička zamisao - kompaktna odbrana i hrabar izlazak kroz posjed i promjenu strane - u potpunosti isplatila u prvom dijelu igre.

Jedina nova briga za stručni štab jeste povreda Branimira Cipetića, koji je zaradio snažan udarac i duboku rasjekotinu na koljenu, ali prvi ljekarski nalazi ohrabruju jer ne ukazuju na teže oštećenje.

Šta ste rekli igračima u svlačionici poslije utakmice?

Vinko Marinović ponosan na Borac uprkos bolnom porazu od Atalante! https://t.co/mhiwmLqn2C — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)November 26, 2026

Vremena za tugovanje nema, jer Borac već za nekoliko dana očekuju ključni dueli u borbi za titulu jesenjeg prvaka - prvo protiv Sarajeva, a zatim i veliki derbi sa Zrinjskim.

"Moramo se mentalno podići i nastaviti tamo gdje smo stali protiv Željezničara. Neće biti lako, ali ovi momci su već mnogo puta pokazali da imaju karakter", jasan je Marinović.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Na kraju konferencije, trener Borca uputio je posebnu poruku publici na Gradskom stadionu:

"Želim da se od srca zahvalim navijačima na sjajnoj podršci i energiji koju su dali igračima. Nadam se da ćemo i u narednom periodu ostati zajedno i nastaviti ovim putem."