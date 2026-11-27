Stefanos Cicipas je u jednom hotelu u Maroku dobio neugodno pitanje kada ga je recepcioner pitao da li je stvarno teniser.

Izvor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Profimedia

Stefanos Cicipas često koristi društvene mreže da prenese neke zanimljivosti iz svog života. Otkriva tako povremeno šta mu se dešava, pa je odlučio da jednu takvu situaciju prenese ponovo na svom Tviter nalogu. I to iz hotela u Maroku.

"Moj recepcioner u hotelu me je pitao čime se bavim u životu, odgovorio sam mu da sam teniser", napisao je Cicipas.

My hotel receptionist in Morocco asked what I do for a living.I said I’m a tennis player.He paused, then said:“So… like… real tennis?” — Stefanos Tsitsipas (@stefanos)November 25, 2026

Onda je dobio odgovor koji ga je pomalo i zbunio i iznenadio.

"Zastao je i onda je rekao: 'Znači, kao, pravi tenis?'", pojasnio je Cicipas.

Cicipas otpustio oca

Stefanos Cicipas je sezonu završio na 36. mjestu na ATP listi. Poslije mnogo problema koje je imao odlučio je da konačno otpusti svog oca Apostolosa i da se potpuno posveti tenisu. Nekadašnji treći teniser svijeta je riješio da napravi zaokret.

"To poglavlje je trebalo da počne odavno. Rekao bih da sam bio previše strpljiv sa svojim vremenom i previše fin da riješim određene stvari, to je život. Određene stvari se dogode u određenim momentima", poručio je Cicipas koji sada radi sa trenerima iz akademije Patrika Muratoglua, a pomaže mu i on sam.