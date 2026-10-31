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Pokrenuta revolucija u fudbalu: Sudije će davati intervjue poslije mečeva 1

Pokrenuta revolucija u fudbalu: Sudije će davati intervjue poslije mečeva

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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U španskoj ligi je pokrenuta prava fudbalska revolucija pošto će sudije poslije mečeva davati intervjue.

Sudije u Španiji će davati intervjue poslije utakmica Izvor: Gardin/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vjerovatno smo "milijardu" puta čuli kritike na račun sudija, njihovih odluka, posebno onih spornih. Često pravo objašnjenje za to nikada nismo dobili. Ali, sada se sve mijenja, pravi se prava fudbalska revolucija i sve kreće od Španije. I to od Primere, ne od nižih liga.

Čelnici španskog fudbala donijeli su odluku da sudije poslije meča daju intervjue. Kao što slušamo trenere i igrače, sada će i arbitri da odgovaraju na pitanja o odlukama koje su donijeli tokom meča. Ovog vikenda će se to dogoditi na dvije utakmice, na meču Levantea i Atletiko Madrida u subotu, odnosno Atletik Bilbaa i Real Sosijedada u nedjelju.

Ideja je da unaprijed budu odabrana dva meča tokom nedjelje na kojima će sudije imati obavezu da odgovaraju na pitanja. Sve sa ciljem da se postigne dodatna transparentnost u vezi sa suđenjem. Uz to će sudije koje budu bile dio ovog eksperimenta dobiti i dio "kolača" od 500.000 evra koji će biti podijeljen arbitrima koji budu učestvovali u ovome.

Sudije su često na udaru u Španiji, posebno od strane madridskog Reala i Barselone, dva najveća španska kluba. Nadaju se čelnici takmičenja da će ovaj potez da podigne nivo transparentnosti i da će manje da se priča o arbitrima i njihovim odlukama. Posebno kada ih objasne javno...

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Tagovi

Primera fudbal fudbalske sudije Španija

Komentari 1

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Mnk

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