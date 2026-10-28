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Zabranjen prenos mečeva španske lige u Kini: Za sve je kriv Kilijan Mbape

Zabranjen prenos mečeva španske lige u Kini: Za sve je kriv Kilijan Mbape

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Zbog skandaloznog intervjua koji je dao Kilijan Mbape nastao je haos u Kini i neće da prenose utakmice španske lige.

U Kini ne prenosi utakmice španske lige zbog Kilijana Mbapea Izvor: Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia

Kilijan Mbape je napravio haos cijelom španskom fudbalu. Nije naudio samo sebi, svojim sponzorima i Real Madridu, već i Primeri. Njegova izjava u jednom intervjuu u kojoj je nazvao Mao Cedonga diktatorom je pokrenula lavinu u Kini.

Uputio je Francuz ekspresno izvinjenje, objasnio da mu to nije bila namjera, da je bila loša šala. Ali, to izvinjenje nije prihvaćeno. Učinio je isto i Real Madrid, ali u Kini nisu zadovoljni time, pa je donesena odluka o zabrani.

Naime, brodkasteri u Kini neće prenositi utakmice španske lige do daljeg. Ovog vikenda se tamo neće prenositi mečevi, što je ogroman udarac za španski fudbal.

Predsjednik La Lige Havijer Tebas i svi njegovi saradnici pokušavaju da nađu zajednički jezik sa kineskim brodkasterima. Ovakvo izvinjenje nije dalo rezultat...

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Tagovi

Kilijan Mbape Primera Real Madrid Kina

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