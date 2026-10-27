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Mbape se hitno izvinio Kini zbog gluposti koju je izgovorio: "Ljudi, pogriješio sam"

Mbape se hitno izvinio Kini zbog gluposti koju je izgovorio: "Ljudi, pogriješio sam"

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Kilijan Mbape je izdao saopštenje u kom je ponudio izvinjenje Kini zbog načina na koji se našalio.

Kilijan Mbape se izvinio Kinezima zbog vrijeđanja Mao Ce Tunga Izvor: Heiko Becker, HMB Media / Alamy / Profimedia

Kilijan Mbape nije dobio "Zlatnu loptu", otišla je u ruke Harija Kejna. Dan poslije ceremonije u Londonu se oglasio, ali ne zbog toga. Već zbog nevjerovatne gluposti koju je napravio kada je kroz šalu, slučajno, uvrijedio Kinu. Hitno se izvinio.

"Tokom jednog prethodnog intervjua sam reagovao na jednu svoju sliku. Moj komentar je pogrešno shvaćen i sada razumem da sam povrijedio mnogo ljudi u Kini i kineskoj zajednici širom svijeta. Izvinjavam se svima koje su moje riječi pogodile. Nije mi to bila namjera i imam ogromno poštovanje prema Kini i njenoj istoriji. Iskreno mi je žao", poručio je Mbape.

Njegovo izvinjenje se nije previše dopalo ljudima u Kini pa su tako počeli sa uklanjanjem nekih njegovih proizvoda i pojedinci traže da se ukloni sav njegov reklamni materijal.

Šta je Mbape rekao?

Da pojasnimo o čemu se tačno radi. Mbape je postao meta viralnih video snimaka koji ga predstavljaju kao diktatora. Napraljena je čak i pjesma "Kilijan diktator", a jedno od pitanja tokom spornog intervjua odnosilo se baš na to, koja mu se od šala na tu temu najviše svidjela.

"Čemu sam se najviše nasmijao? Vjerovatno kada su stavili moju facu na lice kineskog diktatora. Tome se najčešće smijem i koristim to stalno sa prijateljima", rekao je Mbape. U pitanju je Mao Cedong koji je nacionalni heroj u Kini...

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Tagovi

Kilijan Mbape Kina

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