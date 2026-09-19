Kilijan Mbape prešao kod Rodžera Federera: Francuz promijenio brend

Kilijan Mbape je odlučio da napusti "Najk" i da pređe kod Rodžera Federera koji je jedan od osnivača brenda "On".

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Kilijan Mbape riješio je da još jednom iznenadi fudbalski svijet. Poslije višegodišnje saradnje sa "Najkom" je odlučio da promijeni brend. I to ni manje ni više nego da ode u brend u kom je jedna od osnivača Rodžer Federer - švajcarski "On". Sa njima će započeti saradnju pošto mu je istekao ugovor sa doskorašnjim brendom.

Jedan od ključnih ljudi koji ga je ubijedio da napravi ovoliko veliku promjenu nije bio legendarni Švajcarac. Već Mbapeov sunarodnik i jedan od najboljih francuskih napadača svih vremena - Tjeri Anri. Upravo je Anri postavljen kao novog direktora fudbala u spomenutom švajcarskom brendu i prvo je doveo Kilijana.

"Nastavi da sanjaš fudbale. Ja i dalje sanjam da igram fudbal. Možda vas to iznenađuje, jer igram sam fudbaler i to mi je posao, ali je istina. Sanjam da igram sa prijateljima, da igram dok zalazi sunce, do večere. Da igram jer je to samo igra, prije nego što je postala karijera. Pratio sam taj san oduvijek i to me je dovelo do jednog od najvećih izazova u životu. Sada sam okružen inovatorima koji sanjaju iste stvari, da stopalo približe lopti, da približe ljude i igru i da približe svijet. Dobra stvar kod snova je to što odbijaš da ih promijeniš, jer snovi mijenjaju sve", poručio je Mbape.

Dream On, Football.



I still dream of playing football.



That might surprise you, coming from someone who plays it for a living.

But it’s true.



I still dream of playing with my friends.

Playing until sunset. Until dinner.

Playing just because it was a game, long before it…pic.twitter.com/74FFKrT98w — Kylian Mbappé (@KMbappe)September 18, 2026

Federer više nije milijarder

Inače, Rodžer Federer od skoro više nije milijarder. Izgubio je 52 miliona dolara dan i tako je pao "ispod crte" milijardera što je objavio "Forbs".

Inače, razlog za to je pad dionica njegovog brenda "On" na berzi i zbog toga je izgubio desetine miliona dolara. Izgleda da to nije uticalo previše na Mbapea prilikom donošenja odluke.

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Pogledajte 00:17 Kilijan Mbape poruka na srpskom Izvor: Instagram/Real Madrid Izvor: Instagram/Real Madrid

(MONDO)