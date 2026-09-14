Legendarna Bili Džin King žestoko je kritikovala Rodžera Federera zbog njegovog odnosa prema pitanju ravnopravnosti u tenisu.

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Rodžer Federer je tokom karijere bio gotovo nedodirljiv na teniskom terenu, ali sada je dočekao kritiku sa mjesta sa kog je vjerovatno najmanje očekivao. I to od jedne od najvećih legendi ovog sporta - Bili Džin King.

Amerikanka, koja je decenijama jedna od najvažnijih figura u borbi za ravnopravnost muškaraca i žena u tenisu, smatra da je Federer mogao mnogo više da uradi za tu ideju.

Poruka je bila direktna.

"Voljela bih da se više bori za ravnopravnost", poručila je King, a onda se posebno osvrnula na Federerovu porodicu.

Švajcarac ima dva sina i dvije ćerke, a upravo je taj podatak Bili Džin King iskoristila kao argument.

"Rodžere, imaš dva sina i dvije ćerke. Kod kuće imaš ravnopravnost", poručila mu je Amerikanka.

Tu se, međutim, nije zaustavila. King smatra da je Federer tokom karijere imao ogromnu platformu i uticaj, ali da je uglavnom birao da ne ulazi u otvorene sukobe i da ne "ljulja čamac" kada su u pitanju kontroverzne teme.

"Mislite da bi on ikada uradio nešto što bi uzdrmalo stvari? On to ne želi. I ja bih voljela da zaradim novac", rekla je King.

Upravo taj dio njene poruke posebno je odjeknuo, jer Federer nije neko ko je potpuno ćutao o pitanju jednakog nagrađivanja.

Vidi opis Legendarna Bili Džin King "oplela" po Rodžeru Federeru: "Mogao si više da se boriš za ravnopravnost" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Joseph Prezioso / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Joseph Prezioso / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Joe Buglewicz / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Joe Buglewicz / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Joseph Prezioso / AFP / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Joseph Prezioso / AFP / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Federer je objašnjavao da nije svaki turnir isti i da istorija, finansije i način organizacije takmičenja mogu da utiču na visinu nagradnog fonda. Zbog toga je smatrao da nije moguće svuda primijeniti identičan model bez sagledavanja svih okolnosti.

Ipak, upravo je ta opreznost ono što smeta Bili Džin.

Za nju nije dovoljno da Federer kaže da podržava jednakost. Smatra da je čovjek njegovog statusa mogao mnogo glasnije da se založi za promjene i iskoristi ogromnu popularnost koju je imao širom svijeta.

A Bili Džin King veoma dobro zna o čemu govori.

Ona je bila jedna od ključnih figura u borbi za jednako nagrađivanje u tenisu, a njeni napori doprinijeli su tome da US Open još 1973. godine postane prvi grend slem sa jednakim nagradnim fondom za muškarce i žene. Danas sva četiri grend slema imaju jednako nagradni fond, dok razlike još postoje na pojedinim turnirima van najvećih takmičenja.

Zato njena kritika Federera ima dodatnu težinu.

Švajcarac je, sa druge strane, tokom karijere podržavao ideju većeg povezivanja muškog i ženskog tenisa, a ranije je govorio i da povećanje zarade igrača na ATP turu može pozitivno da utiče i na ženski tenis.

Dakle, King ga ne napada zato što je protiv ravnopravnosti, već zato što smatra da je mogao mnogo aktivnije da se bori za nju.

I upravo zbog toga je njena poruka bivšem 1 jedan toliko odjeknula.

Federer je tek nedavno primljen u Tenisku kuću slavnih, gdje je dobio ogromne počasti za sve što je uradio na terenu. Ali dok su se tih dana nizali komplimenti na njegov račun, stigla je i jedna potpuno drugačija poruka.

Od žene koja je čitavu karijeru posvetila borbi za promene - Rodžere, mogao si mnogo više.

(MONDO, Kurir Sport)