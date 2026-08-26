Bivši teniser Rodžer Federer se nalazi u Njujorku gde prati US open i rado ćaska sa novinarima, a nakon što je završio karijeru prisjeća se i nekih od nevjerovatnih trenutaka sa terena

Izvor: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Švajcarac Rodžer Federer od odlaska u penziju i dalje posjećuje teniske turnire i rado razgovara sa medijima. Na pomen imena teniske legende, a kad se uz to doda i ime najboljeg svih vremena Novaka Đokovića, obično prva asocijacija bude spektakularni meč iz 2019. na Vimbldonu i gotovo pet sati borbe.

Meč u kojem je Novak Đoković spasao dvije meč lopte i preokrenuo rezultat u svoju korist promijenio je tok tenisa. Ispisana je istorija na neki nemoguć način, ali utisak Rodžera Federera nije da mu je to najbolniji poraz u karijeri. Zapravo, izabrao je mečeve iz prve polovine karijere, one iz 2008. i 2009.

"Mislim da je finale protiv Novaka 2019. bilo posebno, jer je to značilo da sam prvo pobijedio Rafu (Rafaela Nadala), a zatim i Novaka jedan za drugim. Imao sam... 38 godina? Ne sjećam se, ali odigrao sam nevjerovatan turnir. Igrao sam veoma dobro, posebno u finalu. Ali ne znam...

Možda zato što mislim da sam odigrao veoma dobro u polufinalu... a zatim i u finalu... Nisam imao razloga za žaljenje poslije toga, jer sam bio tako blizu pobjede. Znam da bi to nekoga ili neke druge ljude moglo da proganja, ali ja imam osjećaj da sam uspio da okrenem stranicu", rekao je za ESPN Tenis.

"Ja sam kralj propuštenih meč lopti"

Vidi opis Rodžer Federer: "Više žalim zbog Rafe i Del Potra, nego zbog Novaka" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Za bivšeg prvog igrača svijeta postoje bolniji porazi od onih koji su, makar u tenisu, postali antologijski.

"Mislim da me više proganja finale US opena 2009. protiv Del Potra. Tada je prekinut nevjerovatan niz od pet uzastopnih titula na US openu, a znao sam da to više nikada neću moći da ponovim. Takođe sam imao osjećaj da sam tokom tog meča propustio mnogo prilika. To je za mene veliko žaljenje."

Federer se sjetio i susreta sa Nadalom. "Možda i finale Vimbldona protiv Rafe 2008, jer je i ono prekinulo jedan veliki niz. Zanimljivo je da više žalim zbog mečeva protiv Rafe i Del Potra nego zbog onih protiv Novaka, iako sam ovdje imao dva meča u kojima sam imao meč lopte...

Ali dobro... Ja sam kralj propuštenih meč lopti", kroz osmijeh je rekao Federer.