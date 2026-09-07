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"Tako živim već 20 godina": Stiv Ker otkrio nevjerovatnu anegdotu o Rodžeru Federeru

"Tako živim već 20 godina": Stiv Ker otkrio nevjerovatnu anegdotu o Rodžeru Federeru

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Stiv Ker se podsjetio susreta sa legendarnim Švajcarcem 2017. godine, njegova priča već godinama inspiriše Voriorse.

Stiv Ker o susretu sa Rodžerom Federerom Izvor: MPI04 / Capital pictures / Profimedia/Aleda Collective/Youtube/Printscreen

Legendarni Švajcarac Rodžer Federer zvanično je primljen u Tenisku kuću slavnih, a ono što je istakao tokom svečanog govora je podrška porodice, i posebno supruge Mirke. Upravo je mir koji je imao u privatnom životu bio ključ da njegova karijera tako dugo traje, o čemu je jednom prilikom govorio proslavljeni košarkaški trener Stiv Ker.

Strateg Voriorsa se podsjetio anegdote iz 2017. godine kada je Federer pokušao da im da savjet i otkrije tajnu dugovječnosti. Prema riječima Kera, Švajcarac ih je savjetovao da nije tajna u tome da nadmašiš sve ostale napornim radom, već da izgradiš život oko onoga čime se baviš i da od takvog života nikada ne poželiš da pobjegneš.

"Ispričaću vam sjajnu priču o Rodžeru Federeru. Sa Voriorsima smo 2017. godine igrali u Kini. Rodžer je boravio u Šangaju zbog Masters turnira, pa smo ga pozvali da održi govor ekipi", rekao je Ker i nastavio:

"Drejmond Grin ga je upitao: ’Kako održavaš uspjeh? Kako ti polazi za rukom da osvajaš grend slem titule i 20 godina nakon što si osvojio prvu?’ Svi su očekivali da kaže: 'Radim više od svih ostalih’, da pomene snagu volje i sve one uobičajene fraze'", prisjetio se Amerikanac.

"Rodžer Federer je odgovorio: 'Svakog jutra ustajem i spremam doručak za svoju djecu. Zatim ih vodim u školu i ostavljam tamo. Poslije toga idem na trening tenisa koji traje oko dva sata; osmislio sam odličnu rutinu kojom ne uništavam svoje tijelo, a ipak obavljam sav potreban posao'".

"Zatim idem na ručak sa suprugom. Uveče zajedno spremamo večeru. Djeca su se vratila iz škole. Pitamo ih kako im je bilo. U kući vlada velika radost. Spremamo ih za spavanje, a onda ja spuštam glavu na jastuk i pomislim: 'Čovječe, ovo je bio sjajan dan. I tako živim već 20 godina'", ispričao je trener Voriorsa.

Cijeli tim je shvatio Rodžerovu poruku, ali malo je šampiona poput njega koji su uspjeli doslovno da primijene ovaj recept.

"I svi smo pomislili: 'Da. To je to. To je formula. To vodi ka dugotrajnom uspjehu.' On voli tenis. Voli svoju porodicu. Voli život. Nije stvar u tome da radiš više od svih i udaraš glavom o zid uz misao: 'Biću bolji od svih ostalih.' Stvar je u tome da pustiš svoj prirodni talenat da zasija uz radnu etiku, sjajan porodični život, ispravnu perspektivu, mir i svjesnost. U pitanju su perspektiva, radost, strast i svjesnost. To je svijest o tome da smo zaista srećni. Da bismo izvukli maksimum iz sebe, ključni su naši svakodnevni rituali, iskustva, ljubav i radost", ispričao je legendarni trener.

Supruga je njegova najveća snaga

Rodžer Federer je pustio suze tokom ceremonije prijema u Kuću slavnih, a najviše je bio dirnut dok je govorio o svojoj supruzi Mirki..

"Dajte mi maramice i naočare za sunce. Treba mi sve što može da me zaštiti u ovom trenutku. Bože... Dobro. O, Bože, sad dolazimo do dijela o Mirki. Ovo je pravi haos", počeo je on.

"Martina Navratilova je inspirisala Mirku, a Mirka inspiriše mene svakog dana. Kao što znate, Mirka je moja supruga. Logično. To je najblaže moguće rečeno, jer je ona bila i moj trener, i partner za zagrijevanje pred mečeve i neko ko me vraća u realnost. Takođe, i moj stilista. Definitivno mi je bio potreban u to vrijeme. Možda, ne znam, i sada", nastavio je emotivni Rodžer.

"Mirka je osoba koja mi je pokazala kako da se bolje fokusiram na tenis i da uživam u svemu ostalom. Divna majka naše četvoro djece, koja čine da se nemoguće ostvari u životima svih nas. Ona i ja se držimo za ruke i probijamo se kroz zidove. Hvala vam. O, Bože. Dakle, ona je sve to - i to je moja Kuća slavnih", rekao je Federer gušeći se u suzama.

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Tagovi

Stiv Ker Rodžer Federer košarka Tenis

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