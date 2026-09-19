"Harlemovci" dolaze u Beograd

Američki egzibicioni košarkaški tim Harlem Globtroters u sklopu svjetske turneje povodom obilježavanja 100 godina postojanja, gostovaće 2.novembra u Beogradu.

Izvor: Dennis Duddek / imago sportfotodienst / Profimedia

Prilikom nedavnog završetka proljećnog dijela svjetske turneje u londonskoj O2 Areni, "Harlemovci" su najavili susret sa publikom u Srbiji u novembru i uputili audio i vizuelne poruke fanovima.

Igrač koji nosi nadimak Spleš (Splash - Prskanje), već deset godina član ekipe, pomučio se da na srpskom jeziku pozdravi Beograd i pozove na predstavu.

Londonska utakmica sa vječitim rivalima Vašington Dženerals (Washington Generals) je završena kao i uvijek pobjedom Harlema. Bukvalno je u posljednjoj sekundi odlučena pogotkom jedne dame, igračice pod nadimkom Torč (Torch - Baklja). Čarobnjak košarke Tu tol (Too Tall - Previsok), inače visok 172 cm, na toj utakmici postigao je čak pet uzastopnih "četvorki", što postoji samo na njihovim utakmicama.

"Harlemovici" su pioniri u popularizaciji košarkaških vještina, kao što su neobična zakucavanja, brzi kontranapadi i atraktivne akcije plejmejkera.

Svjetska turneja povodom 100 godina postojanja predstavlja omaž vijeku rušenja barijera, inovacija, humanitarnih dijela i posvećenosti navijačima. Sa više od 26.000 odigranih utakmica u više od 120 zemalja, postali su globalna ikona zabave, donoseći radost milionskoj publici. Oni nude košarku koja je više od igre. Njihova zakucavanja, nebeski skokovi, akrobacije, ali i humanitarni rad čine ovu priredbu ne samo košarkaškom utakmicom - to je svojevrsna zabava za sve generacije, najavili su organizatori.

U najavi se ističe i da je za bezbednost košarkaša zadužen već četiri godine jedan Srbin - Branko Stojsavljević, rođen u Milvokiju.

Tokom prvog gostovanja u tadašnjoj Jugoslavji, 1959. godine, domaćin im je bio legendarni igrač, trener i košarkaški radnik Bora Stanković ili Mister Basketbol (Mr. Basketball), dugogodišnji generalni sekretar Svjetske košarkaške federacije FIBA.

Stanković je, uz Džejmsa Nejsmita, oca moderne košarke, "drugi roditelj" popularnog sporta. Ne treba isticati da je Stanković inicirao približavanje FIBA i NBA u jedinstvenu organizaciju. To istorijsko gostovanje "mađioničara košarke" je bilo prvo takve vrste u jednoj socijalističkoj zemlji, koja je tada bila izvan "gvozdene zavjese".

Završna stanica na jubilarnoj turneji povodom 100. godišnjice osnivanja biće Beograd, tako da će publika u Srbiji imati priliku da uživo osjeti magiju najpopularnijeg košarkaško - porodičnog spektakla i zabave.

Slavna ekipa ovog puta gostuje u hali "Aleksandar Nikolić" (bivši Pionir) u ponedjeljak 2. novembra, od 20.00.

Za djecu, košarkaške juniore i roditelje postoji i matine program pod nazivom "Medžik pas" (Magic Pass). Karte za taj susret sa "Harlemovcima" u trajanju od jednog sata, od 17.30, omogućiće da odabranih 200 osoba mogu sa njima da treniraju, ubacuju u koševe, vrte lopte na prstima, slikaju se, uzimaju autograme i podijele radost neformalnog druženja. Potrebno je samo da učesnici u toj predstavi dođu u patikama.

Ulaznice za ovaj jedinstveni spektakl mogu se naći na prodajnim mjestima lanca Efiniti (Efinity) i putem interneta - onlajn platforme: Efinity.rs.

(MONDO, agencije)