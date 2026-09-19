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Džon Teri o nekadašnjem saigraču Edenu Azaru: "Ne znam da li ljudi znaju šta je uradio u Realu"

Džon Teri o nekadašnjem saigraču Edenu Azaru: "Ne znam da li ljudi znaju šta je uradio u Realu"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Džon Teri ispričao je detalj iz karijere Edena Azara koji mnogi nisu znali, samo je pocijepao ugovor sa Realom.

teri azar je pocijepao ugovor sa real madridom Izvor: NIGEL RODDIS / AFP / Profimedia

Eden Azar (35) bio je jedan od najboljih fudbalera na planeti dok je nosio dres Čelsija. Kao što to obično biva u svijetu fudbala one veće "zvijeri" to sve primijete, pa je tako Real Madrid odlučio da ga dovede. Dali su oko 120 miliona evra za njega 2013. godine, ali nije to opravdao. Igrao je veoma loše, imao probleme sa kilažom, kao da je zaboravio da igra fudbal.

"Ne znam da li ljudi znaju. Imao je još godinu dana ugovora sa Realom koji je bio baš veliki. Pocijepao je ugovor. Otišao je do vlasnika", otkrio je njegov nekadašnji saigrač Džon Teri.

Njih dvojica su igrali zajedno u Čelsiju, dobro se poznaju, ali čuveni defanzivac i sam priznaje da ne bi uradio to što je Belgijanac učinio.

"Nema mnogo ljudi koji bi to uradili, ja to ne bih uradio. Kad potpišeš ugovor, treba da ga ispoštuju obje strane. Ali, bio je razočaran načinom na koji je igrao u Madridu. Rekao im je da zadrže pare i da će on da ode, oni su prihvatili. I dalje živi u Španiji, vole ga tamo. Real je sjajan klub, vidite kako tretiraju bivše igrače. Njegova djeca su navijači Čelsija, htjeli su da žive u Londonu, ali Eden uživa u Španiji", zaključio je Teri.

Azar je poslije toga odlučio da ode u penziju i sada malo ko može da ga prepozna.

BONUS VIDEO:

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00:33
Azar i Bejl
Izvor: Twitter/Akrobeto_Sark-Non-Living Thing
Izvor: Twitter/Akrobeto_Sark-Non-Living Thing

(MONDO)

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Tagovi

Džon Teri Eden Azar Čelsi

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