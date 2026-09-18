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Bajern demolirao Union Berlin, het-trik Majkla Olisea! Najubjedljivija pobjeda u novoj sezoni Bundeslige

Bajern demolirao Union Berlin, het-trik Majkla Olisea! Najubjedljivija pobjeda u novoj sezoni Bundeslige

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbaleri minhenskog Bajerna deklasirali su Union Berlin sa ubjedljivih 7:0 u prvom meču četvrtog kola Bundeslige.

Bajern demolirao Union Berlin, het-trik Majkla Olisea! Najubjedljivija pobjeda u novoj sezoni Bundeslige Izvor: Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia

Bajern je u petak uveče na "Alijanc Areni" brojao do sedam!

BAJERN - UNION BERLIN 7:0 (3:0)

Bavarci su od samog početka nametnuli silovit tempo i do odlaska na odmor već imali prednost od 3:0 golovima Džamala Musijale (18'), Harija Kejna iz penala (39') i Mihaela Olisea (43'), čime su praktično osigurali treći prvenstveni trijumf ove sezone.

U nastavku meča domaći nisu usporavali - Kejn je u 54. minutu postigao svoj drugi pogodak, rezervista Ismael Saibari pogodio u 70., dok je fenomenalni Olise kompletirao svoj het-trik golovima u 73. i 76. minutu za konačnih i nesvakidašnjih 7:0.

Trijumf Bajerna od 7:0 trenutno je najubjedljivija pobjeda u dosadašnjem dijelu Bundeslige, kojom su Bavarci poslali jasnu poruku rivalima, prvenstveno Borusiji Dortmund i Frajburgu u borbi za šampionsku titulu.

Upravo su Frajburg i "milioneri" do svojih nedjenih mečeva morali da prepusti timu Vensana Kompanija vrh prvenstvene tabele.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

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Tagovi

FK Bajern Minhen Union Berlin Bundesliga

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