Bajern krenuo šampionski: "Petarda" u mreži "švaba", pogodio i Pavlović

U prvom meču nove sezone Bundeslige Bajern Minhen "isprašio" Štutgart.

Izvor: Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

U uvodnom meču nove sezone Bundeslige, aktuelni šampion Bajern Minhen je na domaćem terenu ubjedljivo savladao Štutgart rezultatom 5:1. Bavarci su sjajno krenuli u odbranu titule i dominantnom igrom stigli do ubjedljive pobjede i prva tri boda u novoj takmičarskoj godini.

Po jakom pljusku u Minhenu prvo poluvrijeme donijelo je samo jedan gol, ali se u nastavku "otvorilo".

Bajern je poveo sredinom prvog poluvremena kada se štoper Dajot Upamekano najbolje snašao u kaznenom prostoru i matirao gostujućeg golmana za 1:0. Uslijedilo je malo opuštanje, gol Džoša Fagnoman za 1:1 početkom nastavka, koji je očigledno razljutio domaće, pa su do kraja viđene još četiri lopte u mreži "švaba".

Radost gostiju kratko je trajala. Već u 55. minutu Majkl Olise sjajnim udarcem vraća prednost Bajernu (2:1), da bi samo dva minuta kasnije nesrećni Gagnoman postigao autogol i tako "poništio" sve ono što je uradio nekoliko minuta ranije.

Mladi i talentovani vezista Aleksandar Pavlović postigao je prelijep pogodak u 82. minutu za 4:1, čime je i definitivno slomio otpor tima iz Štutgarta. U samom finišu meča, u nadoknadi vremena, tačku na ovaj ubjedljiv trijumf stavio je Luis Díjaz pogotkom za 5:1.

Osvajanjem Superkupa protiv Borusije Dortmund, a sada ubjedljivim trijumfom na startu novog prvenstva, izabranici Vensana Kompanija poslali su jasnu poruku rivalima u ligi da spremno i motivisano ulaze u novu sezonu.

BUNDESLIGA - 1. KOLO:

Bajern Minhen - Štutgart 5:1 (1:0)

/Upamekano 20, Olise 55, Fagnoman 58 ag, Pavlović 82, Dijaz 90+2 - Fagnoman 52/

Subota:

Keln - Hofenhajm (15.30)

Elverzberg - Bajer Leverkuzen

Majnc - Paderborn

RB Lajpcig - Borusija Menhengladbah

Union Berlin - Ajntraht

Borusija Dortmund - HSV (18.30)

Nedjelja:

Frajburg - Verder (15.30)

Augzburg - Šalke (17.30)