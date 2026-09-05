Šalke zaustavio veliki Bajern: Nikola Katić odličan u odbrani, Edin Džeko ostao bez rekorda Bundeslige

Poslije skoro deceniju, Šalke je uspio da ostane neporažen protiv Bajerna u šampionatu Njemačke.

Izvor: Ralf Treese / DeFodi Images / Profimedia

U okviru drugog kola Bundeslige, Šalke je uspio da ostane neporažen protiv aktuelnog šampiona minhenskog Bajerna.

ŠALKE - BAJERN 0:0

Tim Mirona Muslića u kojem nije bilo kapitena Bosne i Hercegovine Edina Džeke u početnih 11, koji je najavio oproštaj od "zmajeva", uspio je da odoli bavarskom gigantu i osvoji prvi bod u povratničkoj sezoni elitnog razreda njemačkog fudbala.

Očekivano gosti iz Mihnena su imali više od igre, više udaraca na gol domaćina, ali zahvaljujući golmanu Lorisu Karijusu i defanzivcu BiH Nikoli Katiću, koji je sjajno komandovao odbranom "kraljevsko-plavih", Bajern nije stigao do pobjede u Gelzenkirhenu.

Pokušao je sve trener Bajerna Vensan Kompani, pravio izmjene, uveo i Harija Kejna, prvog strijelca Bundeslige, ali se mreže nisu zatresle u subotu na "Feltins Areni".

Očekivao se ulazak Džeke u finišu, ali Muslić je odlučio da Edin ostane na klupi iako bi njegov ulazak donio novi rekord Bundeslige, jer dosad u istoriji nikad se nije desilo da dvojica četrdesetogodišnjaka igraju jedan protiv drugog na nekoj utakmici njemačkog prvenstva. Drugi je naravno golman Bajerna Manuel Nojer.

Izvor: Nordphoto / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia

Podsjetimo, posljednji put Šalke je osvojio bod u februaru 2017. godine u Minhenu (1:1), a od tada do danas, nanizao je 15 vezanih poraza prije ispadanja u "Cvajtu" prije četiri godine.







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(MONDO)