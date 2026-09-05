Borusija od 2:0 do 2:3 u Hofenhajmu: "Kosovski" Albanac autogolom osigurao slavlje tima iz Dortmunda

Borusija iz Dortmunda upisala je u subotu drugu pobjedu u novoj sezoni Bundeslige.
Poslije "petarde" na startu nove sezone, "milioneri" su gostovali u Hofenhajmu i stigli do novih bodova nakon velikog preokreta.
HOFENHAJM - BORUSIJA DORTMUND 2:3 (1:0)
Domaćin je imao prednost od 2:0 nakon sat vremena utakmice golovima kosovskog Albanca Leona Abdulahua i Tima Lemperlea, ali se onda Serhi Girasi pogotkom i asistencijom Fabiju Silvi pobrinuo za izjednačenje.
Da gosti iz Dortmunda odu kući s tri boda postarao se autogolom kosovski Albanac Albijan Hajdari, koji je nespretno reagovao i pogodio vlastitu mrežu za novi trijumf izabranika Nike Kovača.
GOAL!— X_GÖAL (@Xrkt111686)September 5, 2026
Albian Hajdari (Dortmund) ⚽ 86' — OWN GOAL!
Hoffenheim 2-3 Borussia Dortmundpic.twitter.com/GsnJIVoQ8K
Standings provided by Sofascore
(MONDO)