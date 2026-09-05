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Borusija od 2:0 do 2:3 u Hofenhajmu: "Kosovski" Albanac autogolom osigurao slavlje tima iz Dortmunda

Borusija od 2:0 do 2:3 u Hofenhajmu: "Kosovski" Albanac autogolom osigurao slavlje tima iz Dortmunda

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Borusija iz Dortmunda upisala je u subotu drugu pobjedu u novoj sezoni Bundeslige.

Hofenhajm Borusija Dortmund Bundesliga Izvor: Horst Ettensberger / imago sportfotodienst / Profimedia

Poslije "petarde" na startu nove sezone, "milioneri" su gostovali u Hofenhajmu i stigli do novih bodova nakon velikog preokreta.

HOFENHAJM - BORUSIJA DORTMUND 2:3 (1:0)

Domaćin je imao prednost od 2:0 nakon sat vremena utakmice golovima kosovskog Albanca Leona Abdulahua i Tima Lemperlea, ali se onda Serhi Girasi pogotkom i asistencijom Fabiju Silvi pobrinuo za izjednačenje.

Da gosti iz Dortmunda odu kući s tri boda postarao se autogolom kosovski Albanac Albijan Hajdari, koji je nespretno reagovao i pogodio vlastitu mrežu za novi trijumf izabranika Nike Kovača.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

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Tagovi

Bundesliga Borusija Dortmund Hofenhajm

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