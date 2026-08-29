Senzacija na startu Bundeslige: Debitant srušio "farmaceute" iz Leverkuzena!

Klub iz gradića koji broji tek oko 13.000 stanovnika trijumfovao je nad Bajerom (3:2) u prvom kolu nove sezone u njemačkoj eliti.
Prvo kolo Bundeslige donijelo je i prvu senzaciju – ekipa Elversbega, koja u ovoj sezoni debituje među najjačim njemačkim timovima, savladala je favorizovani Bajer!
Elversberg, klub iz istoimenog gradića u kojem živi tek nešto više od 13.000 ljudi, upisao je trijumf nad "farmaceutima" iz Leverkuzena rezultatom 3:2 i pokazao da će biti tvrd orah svim timovima koji se nadmeću za bodove u najjačem njemačkom razredu.
U pauzi između dvije sezone, komandu nad timom sa Baj Arene preuzeo je dotadašnji strateg Tuluza Karles Martinez. Nisu se, međutim, igrači Bajera proslavili na njegovom debiju u prvenstvu. Već u 9. minutu je bilo 2:0 za tim Elversbega, za koji je istorijski gol u eliti, u 8. minutu, postigao Bugarin Lukas Petkov, da bi tek nekoliko sekundi kasnije prednost uduplao američki internacionalac Kol Kembel.Izvor: Sebastian Bach / imago sportfotodienst / Profimedia
Tek što je počelo drugo poluvrijeme, francuski napadač David Mokva Ntusu je zadao novi udarac gostima, koji su u 77. minutu pogotkom Patrika Šika vratili tračak nade u pozitivan rezultat u ovom susretu.
Šanse su postale još veće nakon što se mladi kamerunski ofanzivac Kristijan Kofane u prvom minutu nadoknade najbolje snašao pred golom Elversberga prilikom jedne gužve. Ipak, u preostalom vremenu je domaća odbrana izdržala atake Bajera i upisala prvu, istorijsku pobjedu u Bundesligi.
U prvom kolu Bundeslige vidjeli smo i prvi het-trik! Postigao ga je prvotimac Ajntrahta Junes Ebnutalib, ali se ispostavilo na kraju da je njegov učinak bio dovoljan samo za remi (3:3) na gostovanju Union Berlinu.
Elverberg je, inače, ne tako davno bio učesnik četvrtoligaškog ranga u Njemačkoj! Konstantno je od 2014. do 2022. godine igrao u toj diviziji, da bi prije četiri godine, osvajanjem titule, stekao pravo da igra među trećeligašima.
Samo jednu sezonu je Elversbeg, zauzevši prvo mjesto, igrao u tom rangu, da bi nakon 11. i 3. mjesta u Cvajti zauzeo drugu poziciju prošle sezone i izborio istorijski plasman u najjače društvo.
Ako je suditi po prvoj utakmici, u istom neće igrati epizodnu ulogu...
BUNDESLIGA – 1. kolo
Elversberg – Bajer 3:2
Keln – Hofenhajm 3:2
Majnc – Paderborn 0:0
Lajpcig – Borusija M. 3:1
Union Berlin – Ajntraht 3:3
Borusija D. – HSV (18.30)
Nedjelja:
Frajburg – Verder (15.30)
Augzburg – Šalke (17.30)
Odigrano u petak:
(mondo.ba, D. Šutvić)
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