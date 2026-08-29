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Senzacija na startu Bundeslige: Debitant srušio "farmaceute" iz Leverkuzena!

Senzacija na startu Bundeslige: Debitant srušio "farmaceute" iz Leverkuzena!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Klub iz gradića koji broji tek oko 13.000 stanovnika trijumfovao je nad Bajerom (3:2) u prvom kolu nove sezone u njemačkoj eliti.

Bundesliga Elversberg Bajer 3:2 Izvor: Sebastian Bach / imago sportfotodienst / Profimedia

Prvo kolo Bundeslige donijelo je i prvu senzaciju – ekipa Elversbega, koja u ovoj sezoni debituje među najjačim njemačkim timovima, savladala je favorizovani Bajer!

Elversberg, klub iz istoimenog gradića u kojem živi tek nešto više od 13.000 ljudi, upisao je trijumf nad "farmaceutima" iz Leverkuzena rezultatom 3:2 i pokazao da će biti tvrd orah svim timovima koji se nadmeću za bodove u najjačem njemačkom razredu.

U pauzi između dvije sezone, komandu nad timom sa Baj Arene preuzeo je dotadašnji strateg Tuluza Karles Martinez. Nisu se, međutim, igrači Bajera proslavili na njegovom debiju u prvenstvu. Već u 9. minutu je bilo 2:0 za tim Elversbega, za koji je istorijski gol u eliti, u 8. minutu, postigao Bugarin Lukas Petkov, da bi tek nekoliko sekundi kasnije prednost uduplao američki internacionalac Kol Kembel.

Izvor: Sebastian Bach / imago sportfotodienst / Profimedia

Tek što je počelo drugo poluvrijeme, francuski napadač David Mokva Ntusu je zadao novi udarac gostima, koji su u 77. minutu pogotkom Patrika Šika vratili tračak nade u pozitivan rezultat u ovom susretu.

Šanse su postale još veće nakon što se mladi kamerunski ofanzivac Kristijan Kofane u prvom minutu nadoknade najbolje snašao pred golom Elversberga prilikom jedne gužve. Ipak, u preostalom vremenu je domaća odbrana izdržala atake Bajera i upisala prvu, istorijsku pobjedu u Bundesligi.

U prvom kolu Bundeslige vidjeli smo i prvi het-trik! Postigao ga je prvotimac Ajntrahta Junes Ebnutalib, ali se ispostavilo na kraju da je njegov učinak bio dovoljan samo za remi (3:3) na gostovanju Union Berlinu.

Elverberg je, inače, ne tako davno bio učesnik četvrtoligaškog ranga u Njemačkoj! Konstantno je od 2014. do 2022. godine igrao u toj diviziji, da bi prije četiri godine, osvajanjem titule, stekao pravo da igra među trećeligašima.

Samo jednu sezonu je Elversbeg, zauzevši prvo mjesto, igrao u tom rangu, da bi nakon 11. i 3. mjesta u Cvajti zauzeo drugu poziciju prošle sezone i izborio istorijski plasman u najjače društvo.

Ako je suditi po prvoj utakmici, u istom neće igrati epizodnu ulogu...

BUNDESLIGA – 1. kolo

Elversberg – Bajer 3:2

Keln – Hofenhajm 3:2

Majnc – Paderborn 0:0

Lajpcig – Borusija M. 3:1

Union Berlin – Ajntraht 3:3

Borusija D. – HSV (18.30)

Nedjelja:

Frajburg – Verder (15.30)

Augzburg – Šalke (17.30)

Odigrano u petak:

Bajern – Štutgart 5:1

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Bundesliga fudbal Bajer Leverkuzen

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