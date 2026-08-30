Šalke debaklom započeo povratničku sezonu u Bundesligi: Džeko na terenu proveo 15 minuta

Kapiten reprezentacije BiH je na meču sa Augzburgom (3:0), kojim je Šalke započeo povratnički nastup u najjačem rangu njemačkog fudbala, u igru ušao u 76. minutu, zamijenivši Nikolu Katića.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Kapiten reprezentacije BiH Edin Džeko našao se na klupi za rezervne igrače u meču sa Augzburgom, kojim je Šalke otvorio povratničju sezonu u Bundesligi. Priliku da zaigra dobio je u drugom poluvremenu zamijenivši Nikolu Katića, baš kao i u nedavnom kup-okršaju sa Halešerom (2:5), u kojem je sa dva pogotka poveo "plave" iz Gelzenkirhena u narednu fazu.

Ove nedjelje se na terenu našao u 76. minutu, pri minimalnom vođstvu Augzburga. Jasan je bio plan trenera Mirona Muslića nakon crvenog kartona koji je u 63. minutu pokazan Ronu Šalenbergu. Iz igre je izvukao štopera bh. državnog tima i uveo napadača u želji da izbjegne neuspjeh, ali sa desetoricom na terenu gosti nisu uspjeli da anuliraju minus. Naprotiv - domaći su maksimalno iskoristili brojčanu nadmoć i još dva puta matirali Lorisa Karijusa (3:0).

Izvor: Harry Langer / AFP / Profimedia

Bio je ovo prvi bundesligaški okršaj dva tima još od marta 2023. godine (1:1), s obzirom na to da je Šalke posljednje tri sezone proveo u Cvajti. U prethodnoj takmičarskoj godini je osvojio titulu, nakon 10. pozicije 2024. i 11. mjesta 2025. godine, pa su navijači tima sa Veltins Arene sa nestrpljenjem čekali premijerni nastup svojih ljubimaca u eliti. Ipak, nakon ovog popodneva ostao je gorak ukus u ustima...

Iskusni napadač Augzburga Mihael Gregorič je u 18. minutu doveo domaće do prednosti. Učinio je to na asistenciju mladog Antona Kadea, koji je u 79. minutu uduplao vođstvo, dok je tačku na ovaj susret, u drugom minutu nadoknade, stavio Rodrigo Robeiro. Sve mu je za pogodak pripremio doskorašnji desni bek Crvene zvezde Jung-Vu Seol, koji je prije nekoliko dana Beograd zamijenio Augzburgom u transferu vrijednom blizu 4 miliona evea.

Šalke će narednog vikenda odigrati prvi domaći meč u novoj sezoni. Teško je, međutim, očekivati da protiv "raspucanog" Bajerna, koji je u prvom kolu "bacio petardu" prema igračima Štutgarta, može da nadoknadi bodove izgubljene na WWK Areni ove nedjelje...

BUNDESLIGA – 1. kolo

Frajburg – Verder 4:1

Augzburg – Šalke 3:0

Odigrano u subotu:

Elversberg – Bajer 3:2

Keln – Hofenhajm 3:2

Majnc – Paderborn 0:0

Lajpcig – Borusija M. 3:1

Union Berlin – Ajntraht 3:3

Borusija D. – HSV 2:0

Odigrano u petak:

Bajern – Štutgart 5:1

(mondo.ba, D. Šutvić)

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