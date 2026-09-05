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"Srpski Mesi" konačno na terenu: Za 10 minuta namjestio gol, Nijemci vidjeli kakav je talenat

"Srpski Mesi" konačno na terenu: Za 10 minuta namjestio gol, Nijemci vidjeli kakav je talenat

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Andrija Maksimović odigrao prvi meč u sezoni za RB Lajpcig i atraktivno asistirao u porazu od Verdera u Bremenu.

Andrija Maksimović upisao asistenciju na debiju za RB Lajpcig Izvor: Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski internacionalac Andrija Maksimović bio je asistent za gol u porazu svog Lajpciga od Verdera u Bundesligi - 1:3. Trener Martin Demikelis uveo je "srpskog Mesija" u igru u 84, a on je namjestio pogodak u 90+5. minutu, centriravši lijevom nogom ka strijelcu Ridlu Bakuu. 

Vezista iz Novog Pazara ni na početku ove sezone nije dobijao šansu u mečevima protiv Menhengladbaha u prvenstvu i niželigaša Ajntrahta iz Trira u Kupu, ali ga je Demikelis uveo u igru kada je sve bilo riješeno u Bremenu. Možda će dobar potez bivšeg Zvezdinog đaka uvjeriti argentinskog trenera da ga ubuduće češće koristi.

Maksimović u Njemačkoj daleko od terena

Od kada je prošlog jula prešao iz Crvene zvezde u RB Lajpcig za 14,1 milion evra, Maksimović nije dobijao šansu. Imao je ulogu rezerviste sa simboličnom minutažom do kraja juna, a onda je potpuno pao u drugi plan i nije nastupio u prvenstvu sve do današnjeg nastupa u Bremenu.

Bivši trener Ole Verner nije ga koristio u drugom dijelu bundesligaške sezone, a njegovo otpuštanje i Demikelisov dolazak mogli bi da budu pozitivni signali za i dalje jako mladog srpskog fudbalera (19 godina). Prošlog mjeseca, Argentinac je koristio Maksimovića u meču protiv Bajerna u meču "Telekom kupa" u kojem je šampion Njemačke pobijedio 3:1.

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Tagovi

Bundesliga RB Lajpcig Andrija Maksimović

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