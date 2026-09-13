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Bajern prevelik zalogaj za debitanta: Kimih odigrao 500. meč za Bavarce, a nije ni u Top 10!

Bajern prevelik zalogaj za debitanta: Kimih odigrao 500. meč za Bavarce, a nije ni u Top 10!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Bajka Elversberga završena je ove nedjelje u duelu sa najtrofejnijim njemačkim klubom.

Bajern pobijedio Elversberg Kimih odigrao 500 utakmicu Izvor: Eibner Pressefoto, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Fudbaleri Elversberga tokom prošle sezone i početkom ove proživljavaju pravu bajku, ali ona je ipak okončana ove nedjelje u istoimenom gradiću na Zapadu Njemačke.

Nakon što je napravila istorijski uspjeh i po prvi put u istoriji plasirala se u Bundesligu ekipa Elversberga je na startu sezone eliminisala Duizburg u Kupu Njemačke, a onda savladala Bajer Leverkuzen i Borusiju Menhengladbah u Bundesligi, međutim, Bajern je ipak bio prevelik zalogaj.

Najtrofejniji njemački klub sa 34 „salatare“ u vitrinu nije dozvolio novu senzaciju i savladao je Elversberg rezultatom 2:1 na njegovom stadionu koji prima oko 10.000 gledalaca, odnosno tek 3.000 manje od ukupnog broja stanovnika istoimenog gradića.

Nije ipak sve išlo tako glatko za ekipu Vensana Kompanija. Odbrana Elversberga poklekla je u 26. minutu, kada je osamnaestogodišnji Lenart Karl zatresao mrežu za vođstvo Bavaraca.

Domaćin je uzvratio u finišu nastavka, kada mu je poništen gol zbog ofsajda, ali je domaćin ipak stigao do izjednačenja u 61. minutu preko Morisa Kratenmahera.

Reagovao je Kompani četverostrukom izmjenom, ali je strijelca pogotka za novo vođstvo već imao na terenu. U pitanju je, naravno, Heri Kejn. Najbolji strijelac Bavaraca samo dvije minute nakon što je Mikael Olise pogodio prečku, u praktičnmo sljedećem pravom napadu dobro se izborio za poziciju za udarac, a onda pogodio mrežu domaćina za konačnih 2:1.

Duel u Elversbergu pamtiće se i po jubilarnom 500. nastupu Jošue Kimiha za Bajern.

Zanimljivo je da Kimih sa ovih 500 utakmica nije ni u TOP 10 liste igrača sa najviše nastupa za bavarski klub. Ispred njega su Tomas Miler (756), Sep Majer (709), Oliver Kan (632), Gerd Miler (613), Manuel Nojer (602), Franc Bekenbauer (584), Georg Švarcenbek (554), Klaus Augentaler (551), Filip Lam (517), Bernd Dirnberger (511), a Bastijan Švajnštajger je sada izjednačen sa Kimihom sa 500 nastupa.



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FK Bajern Minhen Bundesliga

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