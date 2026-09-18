Stefan Miljenović otkrio šta je najteže kod trenera Crvene zvezde Ibona Navara

Stefan Miljenović je pričao sa novinarima poslije pobjede Crvene zvezde protiv Arisa u Pioniru.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda upisala je pobjedu u generalnoj probi. Pobijedila je Aris u Pioniru (94:87) i sada kreće sa pripremama za start evroligaške sezone i duel sa Žalgirisom (24. septembar. Stefan Miljenović je pričao sa novinarima poslije meča i pet ubačenih poena.

"Treba nam ovakva utakmica da vratimo samopouzdanje, prošli meč protiv njih nije bio dobar. Za sebe ne znam, nisam igrao četiri mjeseca, nisam na 100 odsto, duga pauza je bila ,hoću da pomognem ekipi. Zato je bilo komunikacije sa navijačima, da podignem atmosferu, osjetio sam to. Bitno da smo pobijedili", počeo je Miljenović.

Uslijedila je konstatacija novinara da će to da bude njegov zadatak, da unese energiju, da će to da mu bude uloga kod trenera Navara.

"Ako jeste, dobro došla je, samo zdravstvena situacija da bude dobra."

"Šta je najteže kod Navara?"

Pogledajte 02:30 Stefan Miljenović otkrio šta je najteže kod Navara Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Dugo Miljenović nije bio na parketu, povreda ga je odvojila skoro četiri mjeseca. Šta mu fali sada?

"Prije svega snaga i kondicija. Poslije tolike duge pauze teže dišeš ne osjećaš noge, nisi u ritmu. Biće bolje."

Prokomentarisao je novu grupu igrača i rad kod trenera Ibona Nvara.

"Hemija je super, svi se dobro slažemo, svi se gotive, družimo se i van parketa, sve ide dobro. Biće potrebno vremena da se uigramo, ide u dobrom smjeru. Sve je drugačije i trener voli te neke detalje da gura, da svi budu fokusirani. Mislim da će biti dobro. Šta je najteže? Treninzi su malo jači, to je normalno u pripremnom periodu. Ima neke svoje zahtjeve, svi ako ispoštujemo biće dobro."

Slijedi meč sa Žalgirisom.

"Pa, naša najveća motivacija je što je prva utakmica u sezoni. Svaki meč u Evroligi je bitan ,to svi znamo. Žalgiris je sljedeći", zaključio je Miljenović.

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(MONDO)