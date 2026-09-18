Panatinaikos je bio ubjedljiv protiv Burga i zakazao je duel sa ekipom PAOK-a.

Izvor: Aris Oikonomou / AFP / Profimedia

Od duela Željka Obradovića i Partizana na turniru Pavlos Janakopulos neće biti ništa. Panatinaikos je u drugom polufinalu ubjedljivo savladao Burg 90:69 i tako zakazao finale protiv PAOK-a, dok će crno-bijeli za treće mjesto igrati upravo protiv francuskog tima.

Panatinaikos je praktično od početka do kraja kontrolisao utakmicu i već tokom prvog poluvremena stavio do znanja da neće dozvoliti iznenađenje. Ekipa Željka Obradovića brzo je napravila osjetniju razliku, a do kraja je rutinski sačuvala prednost i stigla do "plus" 21.

Vidi opis Željko Obradović "izbjegao" Partizan u Atini: Panatinaikos razbio Burg Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 12 / 12 AD

Silvan Fransisko predvodio je Panatinaikos sa 18 poena, uz pet skokova i pet asistencija, dok je Matijas Lesor ubacio 15 poena i uhvatio sedam lopti. Dvocifren učinak imali su još Mancukas sa 12 i Mitoglu sa 10 poena.

Kod Burga je najefikasniji bio Tajson Voker sa 20 poena, ali njegov učinak nije bio dovoljan da francuski tim ozbiljnije ugrozi favorizovanog rivala.

Tako je Panatinaikos izborio plasman u finale turnira, gdje će od 19 časova igrati protiv PAOK-a. Partizan će od 16 sati protiv Burga igrati za treće mjesto, dok će se prvi duel Obradovića sa crno-bijelima ipak čekati do 13. oktobra, kada će se Panatinaikos i Partizan sastati u Evroligi, a domaćin će biti crno-bijeli tim.

Bonus video:

Pogledajte 01:05:33 Priča za medalju: Milenko Tepić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)