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Zvezdi sudi stari znanac u Evropi: Godinu poslije, opet isti sudija na "Marakani"

Zvezdi sudi stari znanac u Evropi: Godinu poslije, opet isti sudija na "Marakani"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Rumunski sudija Radu Petresku ponovo sudi Crvenoj zvezdi u Evropi, ovaj put protiv Kopenhagena u Konferencijskoj ligi.

Radu Petresku sudi Crvenoj zvezdi u Evropi Izvor: MN PRESS

Rumunski sudija Radu Petresku određen je za glavnog arbitra meča između fudbalera Crvene zvezde i Kopenhagena u meču drugog kola Konferencijske lige, saopštila je u utorak Evropska fudbalska unija (UEFA).

Petresku će u četvrtak od 18 i 45 na stadionu "Rajko Mitić" predvoditi kompletno rumunsku sudijsku šestorku. Radu Ginguljak i Ljonuc Neasku biće asistenti uz aut-linije, a Andrej Kivulete je određen za četvrtog sudiju. Ovidiu Hategan će biti glavni u VAR sobi, a asistiraće mu Florin Andrej.

Sudio Zvezdi i prošle jeseni

Kao i prošle sezone, Radu Petresku sudiće Zvezdi u njenom prvom meču u ligaškoj fazi-evro takmičenja. Tada je bio glavni arbitar meča Zvezda - Seltik (1:1), a sada će dijeliti pravdu u 2. kolu Konferencijske lige.

Deset godina ranije, Radu Petresku je sudio i Čukaričkom u Evropi, u kvalifikacijama za Ligu Evrope protiv Gabale iz Azerbejdžana.

Ko je Radu Petresku?

Sudija iz Bukurešta rođen u novembru 1982, Radu Petresku sudi sa FIFA "značkom" od 2012. i UEFA ga rangira u svoju prvu kategoriju arbitara. Sa 25 godina počeo je da sudi utakmice rumunskog prvenstva, reprezentacijama sudi od 2016. i radio je i u Kataru i Egiptu na tamošnjim klupskim utakmicama i događajima.

Petresku je 2022. godine prvi put sudio u Ligi šampiona, na utakmici Viktorija Plzenj - Barselona.

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Tagovi

FK Crvena zvezda Kopenhagen Konferencijska liga fudbalske sudije

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