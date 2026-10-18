Albert Rijera: "Nisam dao da mi uzmu tog klinca"

Mladi fudbaler Crvene zvezde Andrej Sibinović debitovao za seniorski tim protiv Mladosti iz Lučana.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde ubjedljivo su savladali Mladost iz Lučana (5:1) u 12. kolu Superlige, a ovaj meč posebno će pamtiti Andrej Sibinović. Talentovani fudbaler dobio je priliku da debituje u seniorskoj ekipi Crvene zvezde.

Tokom septembarsko-oktobarske reprezentativne pauze mladi fudbaler trenirao je sa seniorima crveno-bijelih, a tada je zapao za oko Albertu Rijeri koji ga je pratio i na mečevima omladinaca. Španac je odlučio da Sibinović ostane u prvom timu.

"Mlad je, ali volim njegove karakteristike, može da igra na tri-četiri pozicije. Kada su mi rekli da će biti u akademiji, rekao sam: 'Ne, najbolje je da uči sa nama, da stiče ritam, sa loptom i bez lopte'. Mlad je, gladan je i siguran sam da će naučiti mnogo uz nas", rekao je trener Crvene zvezde.

Ko je Andrej Sibinović?

Talentovani univerzalac rođen je 2009. godine, a fudbalski put počeo je u Teleoptiku gdje se godinama razvijao. Nakon tima iz Zemuna koji je filijala Partizana, Andrej je obukao crno-bijeli dres - ali ne kluba iz Humske, već sa Banovog brda. Dodatno se usavršavao u Čukaričkom, prije nego što je stigao u Crvenu zvezdu.

Sibinović je Crvenu zvezdu pojačao prije nekoliko mjeseci, kada je stigao u omladinsku ekipu crveno-bijelih. Nije mu trebalo dugo da se nametne španskom stručnjaku, a ostaje da se vidi na kojoj poziciji Rijera planira da Sibinović igra, jer on pokriva više pozicija na terenu.

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