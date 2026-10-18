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Marko Arnautović se obrukao na Marakani: Ogroman promašaj protiv Mladosti iz Lučaja

Marko Arnautović se obrukao na Marakani: Ogroman promašaj protiv Mladosti iz Lučaja

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Najplaćeniji igrač Crvene zvezde Marko Arnautović ponovo je razočarao navijače, ali i sebe...

Ogroman promašaj Marka Arnautovića Izvor: TV Arena sport

Fudbaleri Crvene zvezde liječe rane iz Evrope protiv Mladosti iz Lučana, a Albert Rijera je ovog puta na teren poslao rezerviste i predstavnike "stare garde". Meč je počeo Aleksandar Katai koji je odslužio kaznu, kao i Marko Arnautović na čiji doprinos Delije čekaju još od njegovog dolaska prošlog ljeta.

Njegov govor tela i često negativan stav nisu dosad ullivali previše nade, a neće mu pomoći ni veliki promašaj iz 19. minuta meča. Najiskusniji igrač Zvezde je promašio čist zicer nakon udarca Čama koji je odbranio Samčović. 

Arnautović je sa šest metara udaljenosti prebacio cijeli gol, iako je mogao da bira gde će da šutne. Da li će ga i posle ovoga braniti Albert Rijera? Jasno je da se iskusni špic nosi sa velikim teretom, ali ono što više brine Delije je to što u njegovim udarcima više nema iste jačine, a u igri prepoznatljive agresivnosti i "beozobrazluka".

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Veliki promašaj Marka Arnautovića na Zvezda Mladost Lučani
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

Arnautović odavno na meti kritika

Nedavno je Albert Rijera konkretno upitan o najplaćenijem igraču u timu, a on je jasno i glasno u njegovu odbranu.

"Ne vidim to kao nešto grozno. Napadači nekada daju mnogo golova, a nekada ne daju. Radi se o tome da postoje utakmice kada vam ide, pa date gol i bez gledanja, i ne otvorivši oči. A postoje trenuci kada imate veliku želju, ali jednostavno ne ide. Za mene je najvažnije, ponavljam opet, ne dati gol, već kako se krećete, šta dajete ekipi, koje momente kreirate i za protivnika. Tako da ja tražim ritam, brzinu, sve te stvari. To je ono što tražim. I onda, ako uradimo mnogo dobrih stvari, siguran sam da ćete biti spremniji ili bliži tome da date golove ili upišete asistenciju. Za mene su to najvažnije stvari, ne samo gol ili asistencija. On radi posao koji mu zadajem kada ga ubacim u igru, ono što zahtjevam od njega, i to je najvažnije", rekao je Rijera.

Tagovi

Marko Arnautović FK Crvena zvezda

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