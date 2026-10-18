Rijera: "Hvala voljenom predsjedniku, igrači da shvate ko ostaje u Zvezdi"

Trener Zvezde Albert Rijera zahvalio Zvezdanu Terziću na podršci, a igrače upozorio da brzo stiže decembar i prelazni rok u kojem će praviti tim za kvalifikacije za Ligu šampiona. "Ko ne može da pomogne, biće na drugom mestu"

Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Albert Rijera zahvalio je generalnom direktoru Zvezde Zvezdanu Terziću na podršci. Poslije pobjede protiv Mladosti iz Lučana na "Marakani" (5:1), Španac je uzvratio Terziću na lepim rečima i izraženoj vjeri u Rijerin rad. Istovremeno, zaprijetio je igračima crveno-bijelih da su veoma blizu decembar i najvažniji prelazni rok.

"Imam poruku za voljenog predsjednika, koji me je podržao ove sedmice. Iako će reći da mi ne treba podrška, rekao bih da veoma cijenim njegove riječi, jer nam nije potrebna samo podrška na terenu, već i unutar kluba, kao i od navijača", rekao je Rijera za TV Arena sport u odgovoru na Terzićevu podršku.

"Isto tako, igrači moraju da shvate da će prelazni rok biti u decembru, nećemo čekati maj, jer je preblizu kvalifikacijama za Ligu šampiona i tada već moramo da budemo konkurentni. Igrači koji ne mogu da nam pomognu biće na drugom mjestu, ko će moći, biće tu", dodao je Španac.

"Ne biram ja startnu postavu, sami se biraju"

Izvor: MN PRESS

Poslao je javno Rijera poruku igračima i da sami sebe stavljaju u startnu postavu i da je taj izbor na njima, a ne na njemu."

"Najvažnije je to da se igrači sami stavljaju u startnih 11. Igraće onaj ko je u stanju da se stavi u dobru poziciju na osnovu mojih zahteva. Ne stavljam ih ja, sami sebe stavljaju u ekipu. I tražim više od njih. I ponavljam, uz svo poštovanje Mladosti, u maju moramo da budemo konkurentni, biće izmena, oni igrači koji ne mogu da ispune zahteve biće na drugom mestu, a oni koji će moći - biće tu"

Slikovito je Rijera opisao da želi da svi igrači budu fokusirani u svakom trenutku.

"Najvažnije je da igrači sami sebe uvode u igru, jer svaki igrači zna šta mora da zna šta da radi sa i bez lopte, nezavisno od toga da li promijenim formaciju i da li Veljkovića stavim da igra 'desetku'. I on mora da zna šta da radi 'desetka'. To sam im rekao u poluvremenu, da svi moraju da znaju šta da rade sa i bez lopte. Bili smo bolji u nastavku, stvar je bila u ritmu".

"Ja sam žestok, komplimenti ih smekšaju"

Izvor: MN PRESS

Rijera je rekao da će nastaviti da rotira ekipu u Superligi, da bi veći broj igrača bio zadovoljan i jer vjeruje u takav koncept.

"Prije svega, u toku sezone imamo mnogo timova i to hoćemo, jer to znači da igrate Evropu, ali uvijek govorim da titulu osvaja 22-23 igrača, to ne možete sa 12-13. Najbolji način da svi budu srećni, a to moraju da budu da bi igrali, je da igraju. Moramju da pokažu kvalitet ali nisam fan davanja mnogo komplimeneta igračima, jer ih to 'omekša' a ja sam čvrst. Očajnički želim da pobijedim. Uz svo poštoivanje lučanima, dali smo pet golova, ali hoću više ako možemo", kazao je Španac.

Zvezda se poslije pobjede protiv Mladosti okreće pripremi za meč protiv Kopenhagena u četvrtak na "Marakani", u 2. kolu Konferencijske lige.

Bonus video: Promašaj Arnautovića na Zvezda - Mladost