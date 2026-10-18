Zvezda zaboravila sve što je bilo u Luganu: Rijerini rezervisti "bacili petardu" u Superligi

Ubjedljiva pobjeda Crvene zvezde u 12. kolu Superlige Srbije.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde ubjedljivo su savladali Mladost iz Lučana (5:1) u 12. kolu Superlige Srbije i tako nakon Lugana, a pred Kopenhagen napravili dobru atmosferu u klubu. Rijera je promijenio cijeli tim, a to je dalo rezultat jer su crveno-bijeli bili "svježi". Istina, mučili su se do prvog gola, koji je probio odbranu gostujućeg tima.

Prvi strijelac na meču bio je Aleksandar Katai, a u nastavku meča za Zvezdu su pogađali još i Marko Arnautović, Mohamed Abu Fani, Osman Bukari i Timi Maks Elšnik. Gol za Mladost postigao je Vukašin Marković.

U pobjedi Crvene zvezde debi za crveno-bijele upisao je Andrej Sibinović, mladi fudbaler koji je nedavno prekomandovan u prvi tim. On je zamijenio Arnautovića.

Crvena zvezda ostaje na vrhu tabele, sa 34 osvojena boda iz 12 utakmica. Aktuelni šampion ima šest bodova više od Vojvodine koja je najbliži pratilac u ovom trenutku.