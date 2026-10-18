Kažnjeni Katai opet u timu Zvezde: Sa trakom na ruci izveo ekipu iz tunela "Marakane"

Aleksandar Katai se vratio u tim Zvezde nakon kazne, predvodeći ekipu na Marakani protiv Mladosti iz Lučana.

Izvor: TV Arena sport

Kapiten Zvezde Aleksandar Katai izveo je ekipu u nedjelju na teren "Marakane", na utakmici protiv Mladosti iz Lučana. Na taj način je postalo definitivno da je istekla njegova kazna, zbog koje nije igrao u posljednjih sedam dana na gostovanju Radničkom 1923 i Luganu.

Katai je zbog nediscipline bio van konkurencije za utakmice i prema najavama trenera Alberta Rijere i generalnog direktora Zvezdana Terzića, Zvezdin "Magiko" se u nedjelju vratio u svoje mjesto u napadu crveno-bijelih.

Rijera je izveo na teren tim u rezervnom sastavu, počev od golmana Sava Radanovića do napadača Marka Arnautovića. Ovo je bila početna postava crveno-bijelih u meču protiv Lučana: Radanović - Veljković, Bađo, Učena - Abu Fani, Čam, Bukari, Strika - Katai, Balov, Arnautović.

Zašto je kažnjen Aleksandar Katai?

Trener Zvezde Albert Rijera rekao je u intervjuu za "Večernje novosti" zbog čega je Katai morao da ostane van tima u Kragujevcu i Luganu.

"Poslije utakmice (protiv Radničkog iz Niša) vidjeli smo njegovu burnu rekaciju. Na polju discipline svi smo jednaki, a kapiteni još više moraju da paze, jer sam im i u pojedinačnim razgovorima rekao da traka nije privilegija, nego moraju da budu primjer ostalima. Imaju još veću odgovornost, pošto su kapiteni u velikom klubu. Od kapitena tražim da budu primjeri ostatku tima. Malo žustrije je reagovao poslije zamjene, što umije da bude normalno za igrača, ali se meni to nije svidjelo, ne samo zato što je Katai to uradio. Ne bi mi se dopalo ni da je bilo koji drugi fudbaler to učinio", kazao je Rijera.

Zvezdan Terzić podržao Rijeru

Generalni direktor Zvezde je podsjetio na to da Španac nije izrekao kaznu Kataiju, već da je on automatski kažnjen jer je prekršio jasno navedena pravila.

"Ono što je Rijera rekao - nije ih kaznio. Sami se igrači kažnjavaju. Ko se ogriješi, sam sebe kazni. Katai je kažnjen novčano i dvije utakmice van tima. Igraće već za vikend", rekao je Zvezdan Terzić pred Zvezdin povratak iz Švajcarske u petak.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!