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Albert Rijera cijelo veče prozivao sudije na mrežama: "Kako se zove ova komedija? Već smo je gledali"

Albert Rijera cijelo veče prozivao sudije na mrežama: "Kako se zove ova komedija? Već smo je gledali"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Albert Rijera kritikovao je sudije nakon poraza Zvezde u Luganu, nazivajući situaciju prije odlučujućeg penala "komedijom".

albert rijera prozivao sudije na instagramu Izvor: Starsport rs / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kada se u petak uveče trener Zvezde Albert Rijera vratio kući u Beograd nakon poraza u Luganu, ulogovao se na Instagram i "prozivao" arbitra utakmice u Švajcarskoj, Florijana Badštubnera.

"Koji je naziv ove komedije?", napisao je Španac uz video-snimak penala koji je Badštubner dosudio u posljednjem minutu poslije starta Zvezdinog defanzivca Mahmadua Bađa. Španac je toliko uvjeren da nije bio penal da je dodao i komentar: "Fall down baby 2... A prvi dio filma gledali smo ranije".

Ovako je Bađo skrivio penal u Luganu: 

Rijera se odmah sjetio Plzenja

Podsjetio je tada Rijera na sličan scenario u kojem je Zvezda izgubila plasman u Ligu Evrope u Plzenju. Tada je u trećem minutu sudijske nadoknade arbitar iz Holandije Dani Makeli dosudio faul za sličan start Muhameda Čama na golmanu češkog tima.

Podijelio je Španac video-snimak tog duela Čama i golmana Florijana Vigelea, zbog kojeg je Makeli dosudio penal koji je praktično poslao Zvezdu u Konferencijsku ligu. Pogledajte i taj duel:

Mohamed Čam napravio penal na Viktorija Plzenj Zvezda
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Terzić: "Prestrogo dosuđen penal"

Na putu ka Beogradu, generalni direktor Zvezde Zvezdan Terzić obratio se novinarima i rekao da sa svojim saradnicima pruža punu podršku da nastavi započeti posao na klupi crveno-bijelih.

"Nije sramota ne znati, Španci su najbolji na svijetu. Želim Zvezdu sa atraktivnim stilom, a Rijera ne odustaje od svog stila da se brani napadanjem. Rijeri ne zamjeram baš ništa za mjesec i po dana. Igrači se sami kažnjavaju, postoji pravilnik. Katai je kažnjen još i novčano. Ivanić je bio povrijeđen. Rijera ima dugogodišnji ugovor, dugo smo ga dovodili".

Govorio je i Terzić o penalima

Pratimo kritike, razumijemo želju navijača. Ciljevi su dupla kruna i nokaut faza u Evropi. Poslije ćemo vidjeti dalje, zavisi od protivnika. Protiv Engleza ili Španaca nećemo biti favoriti. Dajemo punu podršku Rijeri. Bilo je atraktivno. Rijera je zadovoljan igračkim kadrom, uvažićemo njegove želje za kvalifikacije. Imamo prelazne rokove. Biće još poraza, on je i rekao da ne obećava samo pobjede. Slažem se sa svim što je rekao o sudijama. Prestrogo je dosuđen penal, ne svira se tako u posljednjem minutu. Razgovarao sam sa sudijama Superlige, rekli su da nije penal. UEFA ne preporučuje lake penale. Nama se dešava drugi put", kazao je prvi čovjek Zvezda

Crveno-bijeli će narednu evropsku utakmicu igrati u četvrtak na "Marakani" protiv Kopenhagena, a prije toga će u nedjelju dočekati Mladost iz Lučana.

Bonus video: Lugano - Zvezda 3:2 

Lugano - Crvena zvezda 3:2
Izvor: YouTube/Arena sport TV

(MONDO)

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Albert Rijera FK Crvena zvezda

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