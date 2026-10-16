Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić obratio se povodom situacije u klubu poslije poraza od Lugana. Stao je u odbranu trenera Alberta Rijere.

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Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić stao je uz trenera Albera Rijeru čiji početak na klupi šampiona Srbije nije bio onakav kakav se očekivao. Rijera je ispao iz Lige Evrope uz jedan od najtežih poraza u istoriji kluba (5:1 od Viktorije Plzenj), Zvezda je završila u Ligi konferencija gde je već na startu izgubila od Lugana (3:2), međutim klub je želeo da javno pruži podršku mladom treneru i to već pred put sa gostovanja.

Kako je Terzić istakao, vjeruje u Rijeru i "da izgubi od Kopenhagena", dodajući da navijači moraju da razumiju da je ova sezona ipak tu za formiranje baze i smjenu generacija. Takođe, naglasio je da svi u Zvezdi znaju da put neće biti lak, ali da zbog toga što je "igra bila tečna i dopadljiva protiv Lugana", veruje u Alberta Rijeru i španski stil fudbala koji će se kopirati i u omladincima.

Pogledajte 02:00 Vanredna konferencija Zvezdana Terzića Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

"Nije sramota ne znati, Španci su najbolji na svijetu. Želim Zvezdu sa atraktivnim stilom, a Rijera ne odustaje od svog stila da se brani napadanjem", rekao je Terzić.

"Ništa ne zamjeram Rijeri"

Vidi opis Zvezdan Terzić: "Podrška Rijeri! Nemojte zlu krv, ne pamtim kvalitetniju Zvezdu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Generalni direktor Crvene zvezde dao je punu podršku Albertu Rijeri, pa i za odluku o kažnjavanju Kataija: "Rijeri ne zamjeram baš ništa za mjesec i po dana. Igrači se sami kažnjavaju, postoji pravilnik. Katai je kažnjen još i novčano. Ivanić je bio povrijeđen. Rijera ima dugogodišnji ugovor, dugo smo ga dovodili", naglasio je on.

"Pratimo kritike, razumijemo želju navijača. Ciljevi su dupla kruna i nokaut faza u Evropi. Poslije ćemo vidjeti dalje, zavisi od protivnika. Protiv Engleza ili Španaca nećemo biti favoriti. Dajemo punu podršku Rijeri. Bilo je atraktivno. Rijera je zadovoljan igračkim kadrom, uvažićemo njegove želje za kvalifikacije. Imamo prelazne rokove. Biće još poraza, on je i rekao da ne obećava samo pobjede. Slažem se sa svim što je rekao o sudijama. Prestrogo je dosuđen penal, ne svira se tako u posljednjem minutu. Razgovarao sam sa sudijama Superlige, rekli su da nije penal. UEFA ne preporučuje lake penale. Nama se dešava drugi put".

"Nemojte zlu krv"

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O POJAČANJIMA "Nećemo mi ispunjavati želje, nismo fontana. Pričaćemo, razgovaraćemo. Ako pustimo da trener dovodi igrače, nema tu kluba", naglasio je Terzić na improviznovanoj konferenciji za medije u Milanu.

Zvezdan Terzić istakao je i da Albert Rijera primjećuje da na njegov račun ima dosta kritika u medijima: "Pričao sam sa Rijerom. Mislim da je ovo što on radi pravi način. Zato smo ga doveli. Ima našu podršku. Samo nemojte da napravite zlu krv", rekao je generalni direktor Zvezde i dodao: "On zna da kao stranac nije dobrodošao ovdje zbog vaših tekstova".

"Nek se nacija vrati na SMS poruke, ako nije spremna na ovo. Dok sam ja čelnik, biće kako ja hoću i imaćemo strpljenja za Rijeru".

Takođe, stao je u zaštitu mladih igrača Gudelja i Gaštarova koji su pravili greške protiv Lugana, ali vjeruje u njih i pobjedu nad Kopenhagenom: "Volio bih da publika dođe na Kopenhagen. Vidim zadovoljstvo među navijačima igrom ekipe. Ne pamtim kvalitetniju igru".

Šta dalje za Zvezdu?

Vidi opis Zvezdan Terzić: "Podrška Rijeri! Nemojte zlu krv, ne pamtim kvalitetniju Zvezdu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: AP/ Samuel Golay Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: AP/ Samuel Golay Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: AP/ Samuel Golay Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: AP/ Samuel Golay Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: AP/ Samuel Golay Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: AP/ Samuel Golay Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Andrea Branca / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Andrea Branca / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: EPA/SAMUEL GOLAY Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: EPA/SAMUEL GOLAY Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: EPA/SAMUEL GOLAY Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: EPA/SAMUEL GOLAY Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: EPA/SAMUEL GOLAY Br. slika: 20 20 / 20

Poslije prvog kola Crvena zvezda je na nula bodova, ali ostaje još pet utakmica u kojima će juriti mjesto među prve 24 ekipe, koje donosi prolazak u narednu fazu. Evo i kako izgleda raspored Crvene zvezde: