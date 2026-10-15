Perović: "Navijač Zvezde se pita ko šta igra, Rijera da shvati da ovdje nema čekanja"

Bivši napadač Zvezde Slavko Perović smatra da Rijerina ekipa ima problem sa napadačkom igrom. Španac će morati da shvati da ovdje nema "grejs perioda" da se na miru godinu dana sprema za Ligu šampiona.

Izvor: TV Arena sport, (Samuel Golay/Keystone via AP)

Bivši đak i napadač Crvene zvezde Slavko Perović govorio je poslije poraza crveno-bijelih od Lugana u Švajcarskoj o njenom najvećem problemu - napadačkoj igri.

"Težak poraz Zvezde, kao što bi bila i jako dobra pobjeda, shodno trenutku i svim situacijama u Zvezdi u vezi sa nekim igračima i njihovim odnosom sa Rijerom. Nevezano za poraz, osjeća se pomak u igri i vidimo mehanizme koje Rijera hoće, posebno ofanzivne. Plašio sam se od početka meča da će zbog izbora igrača Zvezda da bude jalova, i to mislim. Iako je Zvezda bila statistički bolja, sa više udaraca na gol, potpunom kontrolom posjeda, što je Rijerin DNK iz Celja... Definitivno je da najveći problem Zvezde vidim trenutno u posljednjoj trećini terena. Sve to izgleda lijepo do posljednje trećine, ali onda nema teške artiljerije, dva krila koja će praviti razliku i materijalizovati te situacije, viškove i izvući suštinu."

Perović je konstatovao da nije svima jasna podjela uloga u Rijerinom timu.

"Ako izuzmemo struku, jasno mi je da realan navijač Zvezde i ljubitelj fudbala kad gleda Rijerinu Zvezdu postavi pitanje - šta ovdje ko igra i šta mi trenutno igramo? Trenutno je definitivno da je Zvezda 'nedovršena'. Gaštarov štoper, Krunić se spušta na štopera, odakle sad Ristić visoko na lijevom krilu..."

Španac mora da shvati da nema "grejs perioda" u Zvezdi, tvrdi Perović i pruža mu podršku.

"To mi je potpuno jasno, ali vjerujem u Rijeru i vjerujem da sam trenutno u manjini, ali iz nekog razloga mislim da je potrebno da možda bolje shvati šta Zvezda znači srpskom fudbalu, koliki je pritisak i kakva su očekivanja cjelokupne javnosti kad je Zvezdina igra u pitanju. Da nema grejs perioda od godinu dana da se neko spremi za Ligu šampiona, ali vjerujem da ako promijeni neke stvari i ako ga podrže neki ljudi i ako se poklope okolnosti, da može da napravi modernu Zvezdu kakvu nismo gledali dugi niz godina."

Izvor: MN PRESS

"Ako se Rijera adaptira, to sporo ide"

Rekao je Perović da će Španac morati da adaptira svoj pristup u odnosu na ono što je radio u Celju.

"On je zaslužio u Celju da bude neko ko će kroz nekoliko prelaznih rokova da prilagodi ekipu svojim mehanizmima, stilu, principima... U Zvezdi je našao ekipu selektiranu za fudbal koji je igrao Dejan Stanković, malo drugačiji. Ako pokušava da se adaptira, to sporo ide. Pada mi u oči defanzivna organizacija, prije svega presinga... To ne može da se poredi sa defanzivnom organizacijom u Celju."

Razgovarao je o tome Perović, doskorašnji funkcioner Radničkog 1923, sa trenerom Kragujevčana Feđom Dudićem.

"Pričao sam i sa prijateljem Feđom Dudićem koji je radio u Mariboru i igrao protiv Rijerinog Celja i on se slaže da ovaj presing i taj presing koji je Rijera tamo radio nemaju nikakve zajedničke veze, kao ni taj intenzitet defanzive."

"Niko od napadača nije po Rijerinom ukusu"

Vratio se još jednom Perović potom na Zvezdin napadački problem.

"Zvezda može da bude jalova jer ima malo profila igrača koji su gol-igrači sa statističkim brojkama kroz sezonu. Ni Dijeng koji je vrhunski igrač, iznad nivoa ove lige, nije klasičan skorer i golgeter-egzekutor koji realizuje svaku šansu i ima visok prosjek realizacije. Ne pričam to samo na osnovu današnje utakmice, već i na osnovu prethodnih mečeva u Superligi. I u Kragujevcu je protiv Radničkog imao gol šanse koje nije realizovao. Ipak on znači Zvezdi puno."

Nije se libio Perović i da konkretno kaže da nijedan od današnjih ofanzivaca Zvezde (Lučić, Kostov, Dijeng) nije po Rijerinom trenerskom ukusu.

"Ko od trenutnih igrača nije profil po Rijerinom izboru? Biću slobodan da kažem da nijedan od ofanzivnih igrača koji su danas počeli nije, pa čak ni Dijeng, koji je mnogo iznad nivoa kvaliteta, ali taj jedan Dijeng sigurno da može da se 'sakrije' zbog ofanzivnog kvaliteta i svega što donosi. Ali šta je on radio prije Zvezde, u timovima gdje je imao puno više uspjeha? Prije svega, imao je kraj sebe dva krila koja su bila 'zvijeri' i pravila nevjerovatnu ofanzivnu razliku u posljednjoj trećini, a isto tako dizali intenzitet presinga Zvezde na mnogo viši nivo", kazao je Perović u svojoj analizi.

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