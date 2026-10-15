Pročitajte ocjene fudbalera Crvene zvezde nakon poraza od Lugana u Konferencijskoj ligi. Ko je zaslužio pohvale, a ko kritike?

Izvor: Andrea Branca / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde imali su i zaostatak i prednost, pa su na kraju ipak poraženi od ekipe Lugana (3:2) u prvom kolu ligaške faze Konferencijske lige. Tim Alberta Rijere je nakon brojnih promjena u finišu meča primio dva gola i ostao bez cijelog plena na teškom gostovanju, pa su gotovo svi igrači "pokvarili" svoje ocjene u završnici.

Kada se podvuče crta, najbolje partije bez dileme prikazali su oni koji su odlukom trenera napustili teren prije kraja meča. Oni koji su ušli nisu uspjeli da ih zamijene (najblaže rečeno), dok je pojedincima koncentracija pala na vrlo nizak nivo, iako su o njihovoj partiji već bili pripremljeni hvalospjevi koje smo morali da izbrišemo zbog konačnih "3:2".

Vidi opis Ocjene Crvene zvezde: Rijera vidio da ne može ništa bez Krunića! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: AP/ Samuel Golay Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: AP/ Samuel Golay Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: AP/ Samuel Golay Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: AP/ Samuel Golay Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: AP/ Samuel Golay Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: AP/ Samuel Golay Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Andrea Branca / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Andrea Branca / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: EPA/SAMUEL GOLAY Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: EPA/SAMUEL GOLAY Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: EPA/SAMUEL GOLAY Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: EPA/SAMUEL GOLAY Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: EPA/SAMUEL GOLAY Br. slika: 20 20 / 20

Crvena zvezda je poražena, primila je tri gola na gostovanju i pokazala mane ovog tima. U skladu sa tim su i ocjene.

Mateuš Magaljaeš - 7

Imao odličnu intervenciju kada je Ajeti raspalio po lopti na koju je slučajno naletio. Ostao smiren kada je Nakajama ostavio brisan prostor iza svojih leđa, a fudbaler Lugana sa ivice kaznenog prostora pokušao da ga lobuje.

Matej Gaštarov - 6,5

Potpuno nova uloga za miljenika Alberta Rijere. Bio je desni štoper u formaciji sa tri igrača u posljednjoj liniji, ali sa mnogo iznošenja lopte i priključivanja napadima Crvene zvezde. Iz jednog takvog pokušaja da pomogne napadu stvorila se i asistencija za Elšnika. Kad je postalo najvažnije, vidjelo se da ne igra na svom mjestu - "podletio" je pod loptu koja je završila u mreži za izjednačenje. Bio je to preveliki propust za Evropu, kazna je odmah stigla.

Stefan Gudelj - 6

Katastrofalno pogriješio kod prvog gola Lugana. Imao je i boljih opcija za dodavanje, riješio da rizikuje i izgubio loptu na tridesetak metara od gola. Ni on, ni saigrači nisu mogli da spriječe pogodak nakon toga.

Juta Nakajama - 6

Napravio ogromnu grešku na početku drugog dijela igre, kada je Zvezda imala dovoljno koncentracije da to timski ispravi. Dužan je večeru Vasiliju Kostovu koji je pokrio taj dio terena i usporio napad domaćeg tima.

Vladimir Lučić (do 75. minuta ) - 7

Da nije bilo jedne greške ispred klupe Lugana, kada se ubacio na mjesto lijevog krila da pomogne u organizaciji napada Nakajami i Ristiću, prvi dio meča u Luganu možda bi mogao da se opiše i kao Lučićevih najboljih 45 minuta u Zvezdinom dresu. Defanzivna struktura tima značajno je oslabila njegovim izlaskom iz igre.

Timi Maks Elšnik - 6,5

Često igrao u korak sa Grgićem, koje je Albert Rijera očigledno ocjenio kao "motor" Lugana. Bilo je zanimljivo pratiti Elšnikovu kretnju dok mu je zaduženje striktna markacija rivala, bez obzira na dio terena. Jednom uspio da zagrije dlanove golmana domaćih, jednom da postigne pogodak. Kao i ostatak tima, prečesto se kockao u opasnoj zoni pa je bilo izgubljenih lopti koje je Lugano "pecao".

Rade Krunić (do 81. minuta) - 7,5

Veliku grešku sa početka meča, kada je loptu poklonio rivalu u opasnoj zoni, kapiten Crvene zvezde ispravio je na najbolji mogući način. Ne postiže golove često, više ni ne igra blizu golu kao na početku karijere, ali u nogama još ima magije koju je pokazivao kad je na leđima bila "banka". Udarcem klasične desetke, preciznim poput hirurškog noža, obavio je šta je trebalo u Luganu.

Mihailo Ristić (od 75. minuta) - 6,5

Biće od koristi Crvenoj zvezdi čim bude maksimalno spreman da igra na visokom nivou, ali je utisak da to još nije slučaj. Igrao je po cijeloj strani, miješao pozicije beka i krila, a to je vjerovatno bilo po ukusu Alberta Rijere. Šteta što se nije još jednom namjestio za udarac sa dvadesetak metara.

Tomaš Hendel (do 65. minuta) - 7

Ako može na svakom meču da pošalje pas u prostor kao u 64. minutu za Bambu Dijenga, više nikada neće sjedeti na klupi u Crvenoj zvezdi. Utisak svih koji su gledali meč u Luganu bio je isti - Albert Rijera ga je oživio.

Vasilije Kostov - 6,5

Bez ikakve potrebe dobio žuti karton nekoliko sekundi nakon prvog gola Crvene zvezde. Na gol-liniji ušao u klinč sa jednim igračem domaćeg tima jer je želio da loptu nosi na centar, na ivici kaznenog prostora sa drugim, a na dvadesetak metara od gola Lugana sa trećim fudbalerom. Sudiji objašnjavao da nije htio "frku", ali je sukoba bilo previše. Imao vrlo zapažene defanzivne akcije, imao i majstorsko kretanje između linija tima, ali imao i periode potpune nevidljivosti umjesto da bude najvažniji igrač na terenu u svakom momentu.

Bamba Dijeng (do 81. minuta) - 6

Sjajan u "kombinatorici", kako bi to rekli iskusniji srpski treneri, ali zbog toga neprimjetan u napadu. Često je morao da se povlači, da primi loptu iz posljednje linije i odloži je saigračima dok je leđima okrenut golu. Možda zbog problema sa koljenom, možda jer nije bio u klubu od početka priprema, ali je ta lutanja sa svog mjesta "plaćao" kašnjenjem u završnicu. Propustio priliku utakmice, mogao da riješi meč desetak minuta prije kraja, kada mu je Čam servirao savršenu priliku. To "devetka" Zvezde mora da koristi.

Mohamed Čam Saračević (od 65. minuta) - 6,5

Odmah pokazao zube, ušao u nekoliko jakih duela i na kraju kreirao veoma dobru priliku za Crvenu zvezdu. Tada je bio samo posrednik - proslijedio je loptu ka Dijengu koji je morao bolje.

Matej Strika (od 75. minuta) - 5,5

Nekoliko solidnih centaršuteva koje nećemo predugo pamtiti. Dobio priliku jer Ristić nije mogao da izdrži cijeli meč u ovom tempu.

Kristijan Balov (od 75. minuta) - 5,5

Nije Vladimir Lučić i neće to postati, bez obzira na zadatke koje dobija od trenera. Kada je trebalo da pomogne u odbrani nije zabušavao, ali nije bio ni dovoljno konkretan. Sa druge strane, njegov napadački doprinos nije bio prevelik.

Mahmudu Bađo (od 81. minuta) - 5

Napravio penal u 88. minutu meča, samo nekoliko minuta nakon što je kročio na teren. Razbio kompaktnost veznog reda Crvene zvezde, ponovo.

Marko Arnautović (od 81. minuta) - bez ocjene

Premalo vremena na terenu za učinak.

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