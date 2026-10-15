Lugano - Zvezda uživo: Zvezda gubi, Albanac strijelac u Švajcarskoj

19 : 17 Malo falilo da Zvezda povede Elšnik je sa desne strane uputio centaršut, Duijeng je bio u "zagrljaju" sa štoperom Lugana i lopta je otišla malo pored desne stative Švajcaraca.

19 : 00 Pokušava i Lučić! Gađao je Zvezdin ofanzivac sa distance i biće još jedan korner

19 : 00 10' Odličan šut Gaštarova! Sa velikim samopouzdanjem igra mladi vezista, sjajno je šutirao lijevom nogom i golman Lugana je uz paradu izbio u korner

19 : 00 8' Miran početak meča Grgić je centrirao iz kornera za Lugano, a Mateus je boksovao loptu

18 : 49 2' Jako lijepa akcija Zvezde Šteta što na njenom kraju lopta nije došla od Kostova do Dijenga u kazneni prostor

18 : 49 Meč je počeo!

18 : 29 Zvezda bez suspendovanog Kataija "Desetka" Zvezde ostao je u Beogradu odlukom (disciplinskom merom) trenera Rijere. U ekipi nema ni Mirka Ivanića ni Derika Lukasena zbog povreda. Ukupno petorica crveno-bijelih propuštaju gostovanje.

18 : 29 Ovo je sastav Zvezde - Rijera istumbao sve! Zvezda: Mateus - Gudelj, Gaštarov, Nakajama Handel, Krunić, Elšnik, Lučić, Ristić, Kostov, Dijeng Albert Rijera od prvog minuta računa na mladog Mateja Gaštarova, kao i na Vladimira Lučića i povratnika Mihaila Ristića, o čijoj je spremi govorio pohvalno uoči ovog meča.

18 : 29 Lugano vjeruje treneru pola decenije Matija Kroči-Torti, trener Lugana, vodi taj tim još od 2021. godine. Rođeni Švajcarac i nekadašnji desni bek Lugana (u dva mandata), radio je u svom sadašnjem klubu kao trener u sezoni 2017/18, kada je bio pomoćnik. Trenutno je u kontinuitetu u Luganu osam godina, a od 2021. godine je šef stručnog štaba.

18 : 28 Lugano ulazi u meč u paklenoj formi Lugano ulazi u meč kao prvoplasirani tim švajcarske Super lige, u kojoj posle 10 kola ima čak 28 osvojenih bodova i šest više od drugoplasiranih Jang Bojsa. Najefikasniji je krilni napadač iz Hondurasa Derek Monkada (18) sa četiri gola, koliko je postigao i ofanzivni vezista Danijel Dos Santos (23), Švajcarac portugalskog porekla. Najbolji asistent ekipe je Anto Grgić (29), Švajcarac hrvatskog porekla, koji je namjestio četiri gola.