Lugano - Zvezda uživo: Zvezda gubi, Albanac strijelac u Švajcarskoj

Pratite uživo prenos utakmice Lugano - Crvena zvezda u Konferencijskoj ligi.
Crvena zvezda od 18.30 časova gostuje Luganu u 1. kolu Konferencijske lige.
Ovom utakmicom crveno-bijeli debituju u trećem po snazi evropskom takmičenju.
Tok meča pratite na MONDU na kartici Razvoj događaja.
Malo falilo da Zvezda povede
Elšnik je sa desne strane uputio centaršut, Duijeng je bio u "zagrljaju" sa štoperom Lugana i lopta je otišla malo pored desne stative Švajcaraca.
Pokušava i Lučić!
Gađao je Zvezdin ofanzivac sa distance i biće još jedan korner
10' Odličan šut Gaštarova!
Sa velikim samopouzdanjem igra mladi vezista, sjajno je šutirao lijevom nogom i golman Lugana je uz paradu izbio u korner
Bivši igrač Zvezde Darko Lazović na tribinama
8' Miran početak meča
Grgić je centrirao iz kornera za Lugano, a Mateus je boksovao loptu
2' Jako lijepa akcija Zvezde
Šteta što na njenom kraju lopta nije došla od Kostova do Dijenga u kazneni prostor
Meč je počeo!
Zvezda bez suspendovanog Kataija
"Desetka" Zvezde ostao je u Beogradu odlukom (disciplinskom merom) trenera Rijere. U ekipi nema ni Mirka Ivanića ni Derika Lukasena zbog povreda. Ukupno petorica crveno-bijelih propuštaju gostovanje.
Ovo je sastav Zvezde - Rijera istumbao sve!
Zvezda: Mateus - Gudelj, Gaštarov, Nakajama Handel, Krunić, Elšnik, Lučić, Ristić, Kostov, Dijeng
Albert Rijera od prvog minuta računa na mladog Mateja Gaštarova, kao i na Vladimira Lučića i povratnika Mihaila Ristića, o čijoj je spremi govorio pohvalno uoči ovog meča.
Lugano vjeruje treneru pola decenije
Matija Kroči-Torti, trener Lugana, vodi taj tim još od 2021. godine. Rođeni Švajcarac i nekadašnji desni bek Lugana (u dva mandata), radio je u svom sadašnjem klubu kao trener u sezoni 2017/18, kada je bio pomoćnik. Trenutno je u kontinuitetu u Luganu osam godina, a od 2021. godine je šef stručnog štaba.
Lugano ulazi u meč u paklenoj formi
Lugano ulazi u meč kao prvoplasirani tim švajcarske Super lige, u kojoj posle 10 kola ima čak 28 osvojenih bodova i šest više od drugoplasiranih Jang Bojsa. Najefikasniji je krilni napadač iz Hondurasa Derek Monkada (18) sa četiri gola, koliko je postigao i ofanzivni vezista Danijel Dos Santos (23), Švajcarac portugalskog porekla. Najbolji asistent ekipe je Anto Grgić (29), Švajcarac hrvatskog porekla, koji je namjestio četiri gola.
Dobro došli u tekstualni prenos
Crvena zvezda od 18.30 časova gostuje Luganu u 1. kolu Konferencijske lige. Ovom utakmicom crveno-bijeli debituju u trećem po snazi evropskom takmičenju. Pratite meč uz MONDO.