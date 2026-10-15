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Lugano - Zvezda uživo: Zvezda gubi, Albanac strijelac u Švajcarskoj 0
uživo Lugano Crvena zvezda Konferencijska liga prenos livestream
uživo Lugano Crvena zvezda Konferencijska liga prenos livestream
0

Lugano - Zvezda uživo: Zvezda gubi, Albanac strijelac u Švajcarskoj

Pratite uživo prenos utakmice Lugano - Crvena zvezda u Konferencijskoj ligi.

Crvena zvezda od 18.30 časova gostuje Luganu u 1. kolu Konferencijske lige.

Ovom utakmicom crveno-bijeli debituju u trećem po snazi evropskom takmičenju.

Tok meča pratite na MONDU na kartici Razvoj događaja.

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
19:17

Malo falilo da Zvezda povede

Elšnik je sa desne strane uputio centaršut, Duijeng je bio u "zagrljaju" sa štoperom Lugana i lopta je otišla malo pored desne stative Švajcaraca.

19:00

Pokušava i Lučić!

Gađao je Zvezdin ofanzivac sa distance i biće još jedan korner

19:00

10' Odličan šut Gaštarova!

Sa velikim samopouzdanjem igra mladi vezista, sjajno je šutirao lijevom nogom i golman Lugana je uz paradu izbio u korner

19:00

Bivši igrač Zvezde Darko Lazović na tribinama

19:00

8' Miran početak meča

Grgić je centrirao iz kornera za Lugano, a Mateus je boksovao loptu

18:49

2' Jako lijepa akcija Zvezde

Šteta što na njenom kraju lopta nije došla od Kostova do Dijenga u kazneni prostor

18:49

Meč je počeo!

18:29

Zvezda bez suspendovanog Kataija

"Desetka" Zvezde ostao je u Beogradu odlukom (disciplinskom merom) trenera Rijere. U ekipi nema ni Mirka Ivanića ni Derika Lukasena zbog povreda. Ukupno petorica crveno-bijelih propuštaju gostovanje.

18:29

Ovo je sastav Zvezde - Rijera istumbao sve!

Zvezda: Mateus - Gudelj, Gaštarov, Nakajama Handel, Krunić, Elšnik, Lučić, Ristić, Kostov, Dijeng

Albert Rijera od prvog minuta računa na mladog Mateja Gaštarova, kao i na Vladimira Lučića i povratnika Mihaila Ristića, o čijoj je spremi govorio pohvalno uoči ovog meča.

18:29

Lugano vjeruje treneru pola decenije

Matija Kroči-Torti, trener Lugana, vodi taj tim još od 2021. godine. Rođeni Švajcarac i nekadašnji desni bek Lugana (u dva mandata), radio je u svom sadašnjem klubu kao trener u sezoni 2017/18, kada je bio pomoćnik. Trenutno je u kontinuitetu u Luganu osam godina, a od 2021. godine je šef stručnog štaba.

18:28

Lugano ulazi u meč u paklenoj formi

Lugano ulazi u meč kao prvoplasirani tim švajcarske Super lige, u kojoj posle 10 kola ima čak 28 osvojenih bodova i šest više od drugoplasiranih Jang Bojsa. Najefikasniji je krilni napadač iz Hondurasa Derek Monkada (18) sa četiri gola, koliko je postigao i ofanzivni vezista Danijel Dos Santos (23), Švajcarac portugalskog porekla. Najbolji asistent ekipe je Anto Grgić (29), Švajcarac hrvatskog porekla, koji je namjestio četiri gola.

17:28

Dobro došli u tekstualni prenos

Crvena zvezda od 18.30 časova gostuje Luganu u 1. kolu Konferencijske lige. Ovom utakmicom crveno-bijeli debituju u trećem po snazi evropskom takmičenju. Pratite meč uz MONDO.

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