Sudska policija Republike Srpske u akciji „Tragač 2026“ uhapsila je 11 osoba u Banjaluci koje su izbjegavale izdržavanje pravosnažno izrečenih zatvorskih kazni.

Izvor: MONDO

Policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Banjaluka danas su u okviru operativne akcije „Tragač 2026“ uhapsili 11 osoba koje su određeno vrijeme izbjegavale izdržavanje pravosnažno izrečenih zatvorskih kazni.

Hapšenja su izvršena na području Banjaluke, na osnovu naredbi Osnovnog suda Banjaluka, koji je Sudskoj policiji Republike Srpske naložio prinudno dovođenje osuđenih.

Slobode su lišene osobe inicijala B.Č., S.D., J.M., B.R., Ž.G., N.T., S.B., M.S., N.M., B.V. i S.K., svi iz Banjaluke.

Nakon hapšenja svih 11 osoba sprovedeno je i predato u Kazneno-popravni zavod Banjaluka.

Današnjoj akciji prethodile su višemjesečne planske aktivnosti, rad na terenu i operativne provjere osoba osuđenih za prekršaje i krivična djela.

Tokom provjera utvrđeno je da se nekoliko osuđenih osoba ne nalazi na prijavljenim adresama i da borave u inostranstvu.

Iz Sudske policije Republike Srpske saopšteno je da će aktivnosti policijskih službenika Okružnog centra Sudske policije Banjaluka biti nastavljene.